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Сегодня, 01:45

Хвича и Лукаку укрепили лидерство «Наполи», «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, сын Это'О забил в Кубке Испании

«Наполи» обыграл «Милан» благодаря голам Лукаку и Кварацхелии
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия празднует гол в ворота «Милана».
Фото Global Look Press
Главные события вторника в европейском футболе.

Италия: «Милан» не зря был недоволен

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:2
Наполи

В «Милане», естественно, выражали недоумение в связи с переносом на неопределенный срок игры с «Болоньей». Повод — решение местного мэра в связи с ликвидацией последствий наводнения, хотя россонери готовы были сыграть при пустых трибунах или на нейтральном поле. Только найти новую дату очень сложно, а дополнительный отдых перед игрой с «Наполи» — слишком неоднозначный бонус, так как перенос сдвинул и сроки дисквалификаций, поэтому Паулу Фонсека во вторник не мог рассчитывать на таких важных исполнителей, как Эрнандес и Рейндерс.

Главный тренер &laquo;Наполи&raquo; Антонио Конте. Слишком веселое всеитальянское дерби. Главный его победитель Конте — Антонио возродил «Наполи»

А ведь это футболисты, которые могут добавить качества и решить важный эпизод. То есть, сделать то, что удалось в первом тайме звездам «Наполи». Так, Лукаку после передачи Замбо-Ангисса у линии штрафной буквально смял совсем не хрупкого Павловича и отправил мяч в сетку. А когда неаполитанцы при активном участии голкипера Мерета справились с атаками хозяев, Кварацхелия исполнил один из своих фирменных номеров и с дальней дистанции отправил мяч в угол.

«Милан», у которого в запасе остался еще недавно казавшийся незаменимым Рафаэл Леау, очень резво начал вторую половину. А Мората, перед возвращением на поле о чем-то мило беседовавший под трибунами с Лукаку, даже отправил мяч в сетку головой. К разочарованию испанца — из офсайда. Будь иначе, был бы повод провести еще одну параллель с 1993 годом, когда миланцы тоже уступали «Наполи» к перерыву со счетом 0:2, но сумели отыграться (2:2). Только с прагматиком Антонио Конте такие вещи не проходят. Его команда одержала пятую победу подряд и как минимум до игры «Интера» будет опережать ближайшего преследователя на семь очков. А у «Милана» худший старт за пять лет (14 очков в девяти турах).

Нападающий «Байера» Патрик Шик (справа) в матче против «Эльферсберга».
Фото Reuters

Германия: Шик не забивал с августа

Германия. Кубок. 1/16 финала
29 окт, 20:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
3:0
Эльферсберг

«Байер» выиграл буднично — как и ожидалось в матче с командой с седьмого места во второй бундеслиге. При этом подопечные Хаби Алонсо не показали себя кровожадными, ограничившись тремя мячами в первом тайме. А их авторами стали те, кому это требовалось больше остальных. Прежде всего это касается Шика, который в текущем сезоне совсем приуныл в тени Бонифейса. Прошлый раз чех забивал еще в августе — в игре за Суперкубок Германии. А для бывшего лидера «Жироны» Алейша Гарсии это вообще первый гол после переезда в новую страну.

Германия. Кубок. 1/16 финала
29 окт, 20:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
4:2
Санкт-Паули

В Лейпциге было веселее, но при всей самоотдаче «Санкт-Паули» хозяева держали игру под своим контролем. Они задали тон двумя относительно быстрыми голами, а на успех гостей мгновенно ответили выводом к воротам оформившего дубль Поульсена. Баумгартнер в этой атаке добавил к своему голу результативную передачу. Потом, правда, начудил резервный голкипер «быков» Вандервордт, запустивший мяч «за шиворот» после фланговой подачи. Только команда Марко Розе снова оперативно ответила, а соло Нусы, который проскочил между двумя защитниками и пробил из-под третьего игрока обороны, стало украшением вечера.

Германия. Кубок. 1/16 финала
29 окт, 22:45. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:0
Боруссия Д

Обычно матчи «Вольфсбурга» и «Боруссии» получаются результативными. Нулевых ничьих в них не фиксировалось с января 2018 года, а «волки» с тех пор выиграли лишь раз при одной ничьей и десяти поражениях. Здесь же дортмундская атакующая коса нашла на камень. Тщетными оказались и попытки выпросить пенальти в овертайме, и Шлоттербеку досталась только желтая карточка за эмоции. А когда серия пенальти казалась неизбежной, Винн с подбора из-под защитника отправил мяч в угол. «Шмели» верны себе в том плане, что с начала сезона во внутренних турнирах ни разу не выиграли за пределами Дортмунда. Исключение — игра Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0).

Форвард «Вольсбурга» Йонас Винн празднует гол в ворота дортмундской «Боруссии».
Фото Reuters

Испания: Наследник забивает

Ничем не примечательный матч Кубка Испании между «Вильямуриэлем» и «Райо Вальекано» (0:5) оказался в центре внимания благодаря громкой фамилии автора пятого гола гостей. Его после выхода на замену забил один из четырех детей Самюэля Это'О — Этьен. 22-летний нападающий заявлен за вторую команду «пчел», а тут дебютировал в основе и сразу отличился. Это произошло спустя 27 лет и 9 дней после премьерного испанского гола знаменитого отца еще в составе скромного «Леганеса».

Интересно, что Этьен стал играть за сборные Камеруна только на молодежном уровне (U-20), а на ЧМ для 17-летних — несмотря на вызов — не выступил из-за указа президента, согласно которому за юношеские команды могли играть только проживающие на родине футболисты. Это'О-младший появился на свет в Испании, его мать гражданка этой страны, и он даже задумывался о выступлениях за младшие возврата «Фурии». Но все-таки по таланту до папы ему далеко

Статистика дня
1-м испанцем, забившим в текущем сезоне десять мячей, стал вингер «Вильярреала» Айосе Перес. В кубковой игре с «Поблеесе» (6:1) этот футболист набрал пять (3+2) результативных баллов.
16 мячей в пятнадцати играх текущего сезона забил нападающий «Спортинга» Дьекереш, выйдя на среднюю результативность больше гола за игру.
29 гостевых голов забил в серии А вингер «Болоньи» Орсолини. В трехочковую эпоху за эту команду столь же часто на чужих полях отличался только Джузеппе Синьори.
57 процентов матчей выиграл «Милан» с защитником Эрнандесом на поле. Когда футболист сборной Франции отсутствовал, доля выигрышей составляет 27 процентов.

Ромелу Лукаку
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вольфсбург
ФК Милан
ФК Наполи
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