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Великий форвард, трижды не забивший пенальти в одной игре. Недооцененный Мартин Палермо

Аргентинец Мартин Палермо не забил три пенальти в одном матче
Алексей Дурново
Автор
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Бывший нападающий сборной Аргентины Мартин Палермо
Бывший нападающий сборной Аргентины Мартин Палермо.
Фото Getty Images
Алексей Дурново — об одном из самых противоречивых футболистов эпохи.

Мартин Палермо, который не забил три пенальти. Тут все буквально как в анекдоте про ярла, который водил драккары в удачные походы, крестил своих скандинавских подданых, издавал справедливые законы. Но никто не зовет его Завоевателем, Святым или Справедливым, ибо случилось ему однажды совершить ужасную оплошность. И именно ее все запомнили.

Тоже случилось и с одним видным аргентинцем. Не Мартин Палермо, который забил головой с центра поля, не Мартин Палермо — лучший бомбардир в истории «Бока Хуниорс». Не Мартин Палермо, упомянутый в Книге рекордов Гиннесса, а Мартин Палермо, который не забил три пенальти в матче с Колумбией.

Лучший футболист Южной Америки

Рубеж тысячелетий — время «Боки»! В конце 1990-х команду принял выдающийся тренер Карлос Бьянки. Человек, который выиграл со скромным «Велесом» Кубок Либертадорес, а затем провалился в «Роме», превратил «Боку» в гегемона. Клуб доминировал в Аргентине и поставил на поток победы в Кубке Либертадорес: 2000, 2001, 2003. Ключевыми фигурами в атаке были атакующий полузащитник Хуан Роман Рикельме (классическая «десятка») и нападающий Мартин Палермо (классическая «девятка»).

Мартин ПАЛЕРМО Джентльмен неудачи

Между собой не ладили, но Карлос Бьянки научил их уважительному отношению друг к другу. Мол, вы не обязаны дружить, но не выносите свои претензии на поле. Сработало. Рикельме отдавал, Палермо забивал. И забивал не просто много, а очень много. Физическая мощь, хороший выбор позиции, удар с обеих ног, отличная скорость — все это превратило Палермо в кумира торсиды.

Фанаты скандировали его имя. Ну представьте себе, что в вашей любимой команде есть нападающий, который не перестает забивать, причем колотит не только середнякам и аутсайдерам, но и грандам. Важные, победные, голы. Так вот Палермо был таким. И неудивительно, что для фанатов «Боки» стал практически святым.

Конечно, Марсело Бьелса не мог проигнорировать такого нападающего. Официально признанного лучшим игроком Южной Америки 1998-м, которого уже вовсю сравнивали с легендарным Зубастиком Роналдо.

Бывший нападающий сборной Аргентины Мартин Палермо
Фото Global Look Press

Три пенальти

Мартин получил вызов в сборную и отправился с ней в Парагвай, на Кубок Америки-1999. Там произошло событие, которое вписало имя Палермо в историю мирового футбола. Но не в том контексте, в котором ему бы хотелось быть в нее вписанным.

Во втором матче группового этапа Аргентина встречалась с Колумбией. Это была эталонно страстная латиноамериканская игра. Эмоции зашкаливали, грубость лила через край. Со стороны «Альбиселесте» проходила масса атак, страсти кипели так, что удалились Бьелса и Дзанетти. Но не было главного — голов.

Колумбийцы создали мало, однако почти все реализовали и внезапно выиграли 3:0. Главная деталь — пять назначенных за матч пенальти. Два пришлись на долю колумбийцев. Один они превратили в гол, другой — нет. Аргентинцы били трижды. Точнее, бил лишь аргентинец — Палермо. И не отправил мяч в сетку ни разу!

Воскресенье. Буэнос-Айрес. &quot;Бока Хуниорс&quot; - &quot;Ривер Плейт&quot; - 2:0. Мартин ПАЛЕРМО празднует второй гол в ворота &quot;Ривера&quot;. Мартин Палермо: «Нет ничего лучше, чем матч с «Ривер Плейт»

Уже удаленный Бьелса назвал Мартина эгоистом и сказал, что, будь он на бровке, ни за что бы не позволил тому пробить в третий раз. Но на бровке Бьелсы не было. Зато был Роберто Айяла, который подошел к Палермо и тихо сказал: «Пробей, пожалуйста»... Счет к тому времени уже был 3:0 в пользу Колумбии.

Кумир превратился в изгоя. Фанаты едва не разгромили дом родителей Палермо. В гостинице, где ночевала сборная, обрывался телефон — звонили с угрозами Мартину.

За тремя нереализованными пенальти потерялся один штрих. На той Копе Аргентина забила шесть голов, три из них пришлись на долю Палермо. Именно его мячи обеспечили команде выход из группы. Правда, в четвертьфинале ей досталась неудержимая Бразилия. «Селесао» выиграли 2:1, Роналдо забил, Палермо — нет. Там тоже был нереализованный аргентинский пенальти. Бил Айяла.

Бывший нападающий «Бока Хуниорс» Мартин Палермо
Фото Getty Images

Голы

Палермо оставался звездой «Боки». В 2000-м он помог ей выиграть Либертадорес, а затем и Межконтинентальный кубок, где дважды забил «Реалу».

После этого Мартин уехал в Испанию, где мало играл из-за травм. В 2004-м вернулся в «Боку», в 2007-м там же приземлился и старый знакомый Рикельме. Вместе партнером-антиподом им предстояло совершить много подвигов. Например, взять еще один Либертадорес. В финалах против «Гремио» они поменялись местами — Палермо отдавал, Рикельме забивал. И да, Мартин и там не реализовал пенальти. Правда, при суммарном счете 5:0 в пользу «Боки».

Карьеру он закончил лучшим бомбардиром в клубной истории: 405 матчей, 236 голов. Такую статистику приводит сайт самой «Боки», ибо Transfermarkt украл у Мартина примерно полсотни голов.

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А вот в сборную Палермо вызвали только в 2009-м. Через десять лет после той Копы. Позвал Марадона, личным звонком.

На чемпионате мира в ЮАР Аргентине не хватало качественных защитников и опорников, зато линия нападения была на зависть любому: Месси, Игуаин, Агуэро, Диего Милито, Тевес и Палермо.

Их нельзя было выпустить всех разом, так что Палермо достались крохи: всего 11 минут в матче с Грецией, который для Аргентины уже ничего не решал. Но поездка в ЮАР была наградой за заслуги, данью уважения. Мартин забил Греции, и команда после свистка подбрасывала его в воздух.

Мартин Палермо
Фото Getty Images

Тренер

В Аргентине всегда был лишь один человек, которому дозволено было критиковать Марадону. Даниэль Пассарелла, капитан золотой сборной 1978 и враг Диего, сказал тогда: «Это здорово, что Мартин Палермо получил признание и вернулся в сборную. Но лучше бы в нее взяли Камбьяссо».

И это правда. Эстебан — центральный полузащитник, одна из ключевых фигур «Интера» Моуринью, сделавшего в том сезоне требл, в ЮАР не поехал. Отсутствие Камбьяссо аукнулось Аргентине в четвертьфинале, где она была растерзана немцами 4:0.

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Палермо закончил в 2011-м и начал не самую успешную тренерскую карьеру. Главное достижение — выход со скромным «Платенсе» в финал Кубка лиги. Кубок лиги в Аргентине — не то, что в Англии. Этот турнир заминает либо Апертуру, либо Клаусуру и постепенно вытесняет гладкий чемпионат. То есть победа в Кубке лиги — как чемпионство, и «Платенсе» Палермо брал в нем серебро.

Многие фанаты «Боки» хотели бы видеть Мартина тренером любимого клуба, который переживает сейчас бесславные времена.

Правда, есть одна закавыка: босс «Боки» — Рикельме. И они с Палермо все еще не ладят.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Бока Хуниорс
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