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Сегодня, 13:00

Что надо знать о новом тренере «МЮ». Аморим получал респект от Криштиану и круто развивает игроков

Рубен Аморим станет главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
Получит поддержку от Фернандеша и Угарте.

Трио в центре обороны

Вообще-то, можно сразу начать с того, что в работе «МЮ» после ухода на пенсию Алекса Фергюсона нет системы. Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле-Гуннар Сульшер, Ральф Рангник, Эрик тен Хаг — в этом списке вы ни за что не обнаружите логики. Разные подходы и стили, а также подбор игроков. В приглашении тен Хага, который сделал себе имя в «Аяксе», можно было усмотреть желание выстроить нечто большее, чем просто команду.

Но по большому счету что в момент назначения голландца, что после его увольнения «Красные дьяволы» напоминают белку в колесе. Тен Хагу накупили почти целую команду хорошо знакомых ему футболистов, а сейчас передают это наследство тренеру, который играет в совсем другой футбол. Возможно, Рубену Амориму кто-то совсем не подходит стилистически и в принципе не способен вписаться в его модель игры. Например, «Спортинг» Рубена постоянно играет по схеме с тремя центральными защитниками.

Рубен Аморим. Официально: Аморим — главный тренер «МЮ». За него придется заплатить 10 миллионов евро

Исключения, конечно, случаются, только это настоящая аномалия. В последний раз с четверкой защитников «львы» вышли ровно год назад в Кубке Португалии с любительским клубом. Те же 3-4-3 использовала «Брага», в которой Аморим сделал себе имя. Не имея должного опыта, на тот момент 34-летний специалист возглавил команду в середине сезона, выиграв в итоге Кубок Португалии. В чемпионате, где у Аморима набралось десять побед в тринадцати матчах, были повержены все местные гранды — «Порту», «Бенфика» и «Спортинг».

Неудивительно, что искавшие тренера «львы» решили поставить на Аморима и заплатили за него компенсацию в 10 миллионов евро. Теперь тем же способом и за аналогичную сумму тренер уйдет в «МЮ». Даже здесь «Спортинг» останется при своих, что мелочь в сравнение с суммами, которые клуб заработал за время работы Аморима. За титулы — а это два чемпионства, первого из которых в зелено-белой части Лиссабона ждали 19 лет. И конечно, за трансферы. В период работы Аморима было продано игроков на 372 миллиона евро.

Фото AFP

Развитие игроков

Развитие футболистов — одно из самых сильных качеств нового главного тренера «МЮ». Кто-то, конечно, скажет, что манкунианцы не клуб-ферма. Все так, но, если кто-то забыл, в числе прочего сохранить работу на «Олд Траффорд» тен Хагу помог прогресс молодых игроков. Майну даже поехал на Евро-2024, убедив своей игрой такого консерватора, как Гарет Саутгейт. Плюс на другой уровень вышел Гарначо, а у Диалло, на котором многие успели поставить крест, в этом сезоне появились намеки на перезапуск карьеры.

Кроме того, в составе «МЮ» хватает игроков, которые находятся в начальной стадии профессиональной карьеры. Хейлунну всего 21 год. Зиркзе и Угарте — по 23. Последний, кстати, один из тех, кого воспитал в «Спортинге» Аморим. И это большая удача, что тренер встретит в Манчестере не просто хорошо знакомого ему футболиста, а опорника-разрушителя, который выполняет в схемах португальца исключительно важную роль. Причем продажу Угарте в «ПСЖ» в Лиссабоне пережили безболезненно и вывели на новый уровень запомнившегося на Евро-2024 датчанина Юльманна.

Главный тренер &laquo;Спортинга&raquo; Рубен Аморим может возглавить &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Тренер «Спортинга» Аморим возглавит «МЮ». Его хотели все топ-клубы Англии

Тут, конечно, стоит отметить работу спортивного директора «Спортинга» Угу Вианы, который в следующем сезоне займет аналогичный пост в «Манчестер Сити». Но все же найти игрока и подписать его проще, чем встроить в командную систему и заставить прогрессировать. В том же «МЮ» обратных примеров множество, а выпускников курсов Аморима можно найти во многих топ-клубах.

Кроме Угарте в «ПСЖ» уходил ныне ключевой левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш. Правый латераль Педро Порро очень достойно смотрится в «Тоттенхэме». Жоау Палинья транзитом через «Фулхэм» добрался до «Баварии», Матеус Нуньес, уехав в «Вулверхэмптон», пригодился Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити», а на Педру Гонсалвеше, Гонсалу Инасиу и шведской голевой машине Дьекереше «львы» свои десятки миллионов еще заработают. Как говорят, Аморим получал из академии алмазы и превращал их бриллианты.

Фото AFP

Тактическая гибкость

Естественно, все вышесказанное совсем не означает, что Аморим станет настоящим наследником Фергюсона. За спиной тен Хага до его переезда в Англию тоже был впечатляющий послужной список. Но достоинств у 39-летнего португальца предостаточно. Начиная с того, что он никогда не боялся вызовов. Например, в родной «Бенфике» отказался от работы со второй командой, так как на схожей должности в «Браге» у него было больше полномочий и свободы. Аморим не побоялся принять главную команду и всего через полгода откликнулся на очередной вызов в виде работы со «Спортингом».

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Причем из лиссабонского клуба он мог уйти на повышение гораздо раньше, но рос и развивался вместе с командой. Считается, что свой первый чемпионский титул Аморим выиграл на контратаках и играл достаточно низко. Но постепенно — через не самый простой и неоднозначный с точки зрения качества игры сезон — футбол «львов» трансформировался в тотально доминирующий. Тренер прокачал массу параметров, начиная с собственного прессинга и умения выходить из-под давления соперника, и заканчивая позиционным атаками с большим количеством передач и очень надежным контролем мяча.

3-4-3 в версии Аморима в обороне трансформируются 5-2-3, а при переходе в атаку один из центральных защитников для продвижения мяча поднимается в опорную зону. Причем «Спортинг» умеет играть и довольно просто — через забросы и давление. Тактическая гибкость Аморима проявляется во внимательном изучении соперников. В еврокубках «львы» отчасти подстраивались под оппонентов, чтобы использовать их слабости. Так прошлой весной удалось выбить в плей-офф Лиги Европы «Арсенал». С «МЮ» Аморим, кстати, тоже пересекался, когда побывал на стажировке у Жозе Моуринью.

Фото AFP

Держит удар

Особенный — важная фигура в карьере Аморима, который говорил, что они в чем-то похожи. Рубен был настоящим бойцом на футбольном поле и умеет делать такие же команды. Они не только красиво играют, но и сражаются. И многие отмечают, что новый тренер умеет легко находить контакт с игроками и доводит до них свои мысли. Говорят, в сборной Криштиану Роналду за красноречие назвал Аморима поэтом. В Англии, кстати, ходил слух, что Аморим якобы был против возвращения Криша в «Спортинг», не хотел ломать под звезду всю систему и чуть ли не грозил отставкой. На самом деле тренер поддерживал старого знакомого и сделал это публично после его скандального интервью.

В это верится больше, потому что у Аморима репутация специалиста, который всегда честен с футболистами.

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А еще он откровенен на пресс-конференциях, хотя и признается, что не только не имеет соцсетей, но и не знает, что пишут в СМИ. Зато умеет остроумно им отвечать. Когда агент Дьекереша на фоне слухов об уходе Аморима в «Ливерпуль» заявил, что его подопечный приходил в «Спортинг» к этому специалисту и их будущее взаимосвязано, заметил: «Все игроки зависят от тренера, потому что, если они не будут хорошо тренироваться, то завтра не будут играть!»

В общем, держать удар на публике и брать футболистов под защиту тренер умеет. Он ментально созрел для топ-клуба и наконец-то поработает с настоящими звездами вроде Бруну Фернандеша, которого «Спортинг» продал в «МЮ» перед приходом Аморима. Капитан манкунианцев, кстати, продолжает следить за родным клубом, и очень лестно отзывался о его тренере. Так что у тренера изначально есть поддержка в команде (плюс Угарте).

«Спортинг» он тоже принимал в смутное время, но справился. А если получится с «МЮ», Рубен станет настоящим волшебником.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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Официально: Аморим — главный тренер «МЮ». За него придется заплатить 10 миллионов евро

«МОСКВА» теперь написано на груди игроков клуба чемпионшипа — кириллицей и капсом! Как это так?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
Результаты / календарь
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2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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