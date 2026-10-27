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«ПСЖ» — о номинации Матвея Сафонова на «Трофей Льва Яшина»: «Заслуженная награда за его выступления по ходу сезона»

«ПСЖ» — о номинации Сафонова на «Трофей Льва Яшина»: «Заслуженная награда за его выступления по ходу сезона»

Павел Лопатко

В «ПСЖ» прокомментировали номинирование российского вратаря Матвея Сафонова на «Трофей Льва Яшина» — приз лучшему вратарю сезона-2025/26 по версии журнала France Football.

«Матвей Сафонов, номинированный на «Трофей Льва Яшина», который вручается лучшему вратарю сезона, занял 4-е место — заслуженная награда за его выступления по ходу сезона», — говорится в сообщении пресс-службы парижского клуба.

Роналдо и&nbsp;Харри Кейн (справа).Кейн — победитель, Сафонов — четвертый среди вратарей, Ямаль опять лучший молодой. Итоги «Золотого мяча» — 2026

Сафонову 27 лет. Он играет за «ПСЖ» с 2024 года.

«Трофей Льва Яшина» завоевал голкипер сборной Испании и «Атлетика» Унаи Симон. Вторым по итогам голосования стал Давид Райя (Испания, «Арсенал»), третьим — Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), а пятым — Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла» / «Челси»).

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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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