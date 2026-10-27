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Харри Кейн после получения «Золотого мяча»: «Большое спасибо моей семье. Я знаю, какую поддержку вы мне оказываете»

Кейн после получения «Золотого мяча»: «Большое спасибо моей семье. Я знаю, какую поддержку вы мне оказываете»

Павел Лопатко

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал получение награды «Золотой мяч». Его признали лучшим футболистом сезона-2025/26 по версии журнала France Football.

«Я почти потерял дар речи. То, что я нахожусь здесь, в Лондоне, делает этот вечер особенно особенным. Для меня это добрый знак. Спасибо всем, кто за меня голосовал. Представляю, как это было непросто в этом году.

Большое спасибо моей семье. Я знаю, какую поддержку вы мне оказываете. Мы все переживаем эти эмоции вместе. Я знаю, как много помощи вне поля это дает мне, что позволяет мне выступать и делать все возможное на поле.

Мой брат Чарли, кажется, совсем недавно мы гоняли мяч по саду. Увлечение футболом, просто футбольное безумие. Я знаю, ты говоришь, что это ты передал мне футбольные способности, так что спасибо тебе за это. Мама и папа — какой момент. Все эти годы, жертвы, поддержка, которую вы мне давали. Возя меня на тренировки, приходя смотреть, как я играю. Где бы это ни было, даже по сей день вы там. Все те качества, которые вы мне привили, позволили мне добиться успеха и быть здесь сегодня вечером.

Мои дети дома смотрят — уже давно пора спать! Вы — причина, по которой я это делаю. Этот вечер особенный. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас и отпраздновать вместе с вами. Я очень сильно вас люблю.

Моя жена Кейт, мой лучший друг. Ты моя самая большая поддержка. Мы сделали это. Ты всегда хочешь для меня лучшего. Ты жертвуешь собой, чтобы помочь мне достичь моих целей. Без тебя это было бы невозможно.

Мы сделали это, ты всегда хочешь для меня лучшего, и ты пожертвовала собой, чтобы помочь мне достичь моих мечтаний и твоих мечтаний тоже. Без тебя это было бы невозможно», — сказал 33-летний футболист в своей благодарственной речи.

В сезоне-2025/26 33-летний Кейн выиграл чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, а вместе со сборной Англии стал бронзовым призером чемпионата мира-2026.

Награда премии &laquo;Золотой мяч&raquo;.«Золотой мяч» получил Кейн, Ямаль — лучший молодой игрок, Симон — вратарь. Онлайн-трансляция церемонии

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Харри Кейн
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