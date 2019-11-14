Тьерри Анри: «Всегда следил за «Монреалем», и теперь я здесь»

Главный тренер «Монреаля» Тьерри Анри рассказал, почему решил возглавить этот клуб.

Для меня большая честь стать главным тренером «Монреаль Импэкт» и вернуться в MLS, — приводит слова Анри официальный сайт клуба. — Это хорошо знакомая мне лига, в которой у меня были очень хорошие моменты. Быть в Квебеке, в Монреале, который имеет огромное культурное наследие, необыкновенно. Я всегда следил за клубом, и теперь я здесь.

Соглашение с 42-летним французским специалистом рассчитано до 2022 года.

Последним местом работы Анри был «Монако». 24 января 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб сначала временно отстранил Анри, а затем уволил.