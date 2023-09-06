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Сегодня, 14:17

В «Нефтчи» назвали причину подписания контракта с Мирзовым

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«Нефтчи» подписал контракт с российским полузащитником Резиуаном Мирзововым, так как главный тренер Адриан Муту был уверен, что игрок нужен команде.

«Наш тренер захотел, чтобы в команде был Резиуан Мирзов, он отметил, что игрок будет нужен. Наши руководители поговорили с игроком и подписали контракт с Мирзовым до конца сезона», — приводит ТАСС слова пресс-службы «Нефтчи».

5 сентября 30-летний россиянин присоединился к азербайджанскому клубу на правах свободного агента и подписал однолетний контракт.

В прошлом сезоне Мирзов выступал за «Химки». Футболист провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Адриан Муту
Резиуан Мирзов
ФК Нефтчи
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