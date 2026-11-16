Винисиус заявил, что Анчелотти изменил его карьеру

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о влиянии главного тренера национальной команды Карло Анчелотти на свою карьеру.

«Я всегда испытывал к нему огромную симпатию. Он изменил мою историю — как в «Реале», так и в футболе в целом. Он всегда защищал меня и давал самые ценные советы. Когда я услышал, что он может возглавить сборную, я был в восторге, потому что знал: моя статистика улучшится. Под его руководством я уже забил 10 голов, тогда как раньше на моем счету было всего шесть.

Нам нужно допускать меньше ошибок и действовать максимально эффективно в сжатые сроки. Я не сомневаюсь, что он подберет наш оптимальный состав и идеальную схему, чтобы мы играли так, как должны играть бразильцы», — приводит слова Винисиуса Globo.

Анчелотти возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Ранее итальянский специалист работал с Винисиусом в «Реале» с 2021 по 2025 год. За это время команда дважды выиграла чемпионат Испании и Лигу чемпионов.