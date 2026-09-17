Лионель Месси выиграл 49-й трофей в карьере

В четверг, 17 сентября, «Интер Майами» победил «Крус Асуль» (2:0) и выиграл Кубок Кампеонес.

Капитан команды Лионель Месси выиграл с американской командой 5-й трофей. Ранее они завоевали Кубок лиг (2023), MLS Supporters' Shield (2024), Кубок МЛС (2025) и Восточную конференцию МЛС (2025).

Для Месси это 49-й трофей в карьере. С «Барселоной» он выиграл 35 трофеев: Ла лига — 10 раз, Суперкубок Испании — 8, Кубок Испании — 7, Лига чемпионов — 4, Суперкубок УЕФА — 3, клубный чемпионат мира — 3; с «ПСЖ» — 3: дважды Лига 1 и Суперкубок Франции; со сборной Аргентины — 6: чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссима (2022), Олимпийские игры-2008, молодежный чемпионат мира (2005).

Месси является рекордсменом по количеству выигранных трофеев. На втором месте в этом списке — Дани Алвес, который выиграл 45 трофеев с «Барселоной», «Ювентусом», «ПСЖ» и сборной Бразилии. У португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду — 35 трофеев (10-е место в истории).

Месси перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года. Летом 2025-го клуб продлил с ним контракт еще на 3 года.