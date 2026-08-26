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Полузащитник Баварии Жоау Пальинья перешел в Бенфику

«Бенфика» объявила о переходе Пальиньи из «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья перешел в «Бенфику», сообщается на сайте лиссабонского клуба.

31-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 30 июня 2030 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что португальский клуб заплатит за хавбека 14 миллионов евро и до 5 миллионов в качестве бонусов.

Пальинья выступал за «Баварию» с лета 2024 года. Он провел за команду 25 матчей и не отметился результативными действиями. В прошедшем сезоне хавбек на правах аренды играл за «Тоттенхэм».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Пальиньи в 15 миллионов евро.

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ФК Бавария
ФК Бенфика
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