Хачериди стал игроком «Динамо» из Бреста

Защитник Евгений Хачериди перешел в «Динамо» из Бреста, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

32-летний украинец подписал контракт с клубом до конца 2021 года. Соглашение между сторонами начнет действовать с 1 января 2020 года.

Хачериди находился без клуба с июля этого года, когда он покинул греческий ПАОК на правах свободного агента. Ранее 32-летний игрок также выступал в составе таких клубов, как «Волынь» и «Динамо» Киев.

Он трижды становился чемпионом Украины, два раза выигрывал Кубок страны и три раза — Суперкубок. В составе ПАОКа Хачериди стал чемпионом Греции.

В составе сборной Украины защитник отыграл 51 матч и забил 3 гола.