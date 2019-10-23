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Хачериди стал игроком «Динамо» из Бреста

16:43
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Защитник Евгений Хачериди перешел в «Динамо» из Бреста, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

32-летний украинец подписал контракт с клубом до конца 2021 года. Соглашение между сторонами начнет действовать с 1 января 2020 года.

Хачериди находился без клуба с июля этого года, когда он покинул греческий ПАОК на правах свободного агента. Ранее 32-летний игрок также выступал в составе таких клубов, как «Волынь» и «Динамо» Киев.

Он трижды становился чемпионом Украины, два раза выигрывал Кубок страны и три раза — Суперкубок. В составе ПАОКа Хачериди стал чемпионом Греции.

В составе сборной Украины защитник отыграл 51 матч и забил 3 гола.

Дополнительная информация

https://dynamo-brest.by/novosti/pervaya-komanda/transfery/evgenij-khacheridi-podpisal-kontrakt-s-dinamo-brest

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