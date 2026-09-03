Полузащитник «Нижнего Новгорода» Тичич перешел в «Целе»
«Нижний Новгород» объявил о переходе полузащитника Луки Тичича в «Целе».
25-летний словенец подписал контракт на два года. Портал Transfermarkt оценил сделку в 400 тысяч евро.
За «Нижний Новгород» Тичич провел 58 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|9
|7
|1
|1
|27-13
|22
|
2
|Велес
|10
|7
|1
|2
|14-11
|22
|
3
|Торпедо
|9
|6
|1
|2
|19-6
|19
|
4
|Сочи
|9
|6
|1
|2
|18-11
|19
|
5
|Спартак Кс
|9
|5
|3
|1
|13-8
|18
|
6
|Уфа
|9
|4
|4
|1
|13-9
|16
|
7
|Урал
|8
|4
|3
|1
|14-4
|15
|
8
|Шинник
|8
|3
|4
|1
|12-9
|13
|
9
|Нефтехимик
|10
|4
|0
|6
|7-13
|12
|
10
|Арсенал
|10
|3
|3
|4
|9-17
|12
|
11
|Ротор
|9
|3
|1
|5
|12-12
|10
|
12
|Волга
|9
|3
|1
|5
|12-14
|10
|
13
|Енисей
|9
|2
|4
|3
|11-14
|10
|
14
|Ленинградец
|9
|2
|3
|4
|7-12
|9
|
15
|Челябинск
|9
|2
|1
|6
|9-16
|7
|
16
|Текстильщик
|10
|1
|3
|6
|6-15
|6
|
17
|КАМАЗ
|9
|1
|2
|6
|9-16
|5
|
18
|СКА-Хабаровск
|9
|1
|0
|8
|8-20
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.09
|19:30
|Текстильщик – Торпедо
|1 : 4
|5.09
|15:00
|Енисей – Нефтехимик
|0 : 2
|5.09
|15:00
|Ленинградец – СКА-Хабаровск
|3 : 2
|5.09
|15:00
|Челябинск – Спартак Кс
|0 : 1
|5.09
|16:00
|Волга – Арсенал
|3 : 0
|5.09
|16:00
|Уфа – Велес
|1 : 1
|5.09
|17:00
|Шинник – Ротор
|- : -
|5.09
|19:00
|Сочи – Нижний Новгород
|- : -
|6.09
|15:00
|Урал – КАМАЗ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|10
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Илья Азявин
Шинник
|5
|П
|
|
Денис Боков
Урал
|4
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|4
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|6
|1
|2
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|7
|1
|2
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