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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Тичич перешел в «Целе»

Руслан Минаев

«Нижний Новгород» объявил о переходе полузащитника Луки Тичича в «Целе».

25-летний словенец подписал контракт на два года. Портал Transfermarkt оценил сделку в 400 тысяч евро.

За «Нижний Новгород» Тичич провел 58 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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ФК Нижний Новгород
ФК Целе
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Нападающий Степан Оганесян стал игроком «Торпедо»

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 9 7 1 1 27-13 22
2
 Велес 10 7 1 2 14-11 22
3
 Торпедо 9 6 1 2 19-6 19
4
 Сочи 9 6 1 2 18-11 19
5
 Спартак Кс 9 5 3 1 13-8 18
6
 Уфа 9 4 4 1 13-9 16
7
 Урал 8 4 3 1 14-4 15
8
 Шинник 8 3 4 1 12-9 13
9
 Нефтехимик 10 4 0 6 7-13 12
10
 Арсенал 10 3 3 4 9-17 12
11
 Ротор 9 3 1 5 12-12 10
12
 Волга 9 3 1 5 12-14 10
13
 Енисей 9 2 4 3 11-14 10
14
 Ленинградец 9 2 3 4 7-12 9
15
 Челябинск 9 2 1 6 9-16 7
16
 Текстильщик 10 1 3 6 6-15 6
17
 КАМАЗ 9 1 2 6 9-16 5
18
 СКА-Хабаровск 9 1 0 8 8-20 3
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.09 19:30 Текстильщик – Торпедо 1 : 4
5.09 15:00 Енисей – Нефтехимик 0 : 2
5.09 15:00 Ленинградец – СКА-Хабаровск 3 : 2
5.09 15:00 Челябинск – Спартак Кс 0 : 1
5.09 16:00 Волга – Арсенал 3 : 0
5.09 16:00 Уфа – Велес 1 : 1
5.09 17:00 Шинник – Ротор - : -
5.09 19:00 Сочи – Нижний Новгород - : -
6.09 15:00 Урал – КАМАЗ - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 10
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 5
П
Денис Боков
Денис Боков

Урал

 4
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 4
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 4
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 6 1 2
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 7 1 2
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