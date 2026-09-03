Полузащитник «Нижнего Новгорода» Тичич перешел в «Целе»

«Нижний Новгород» объявил о переходе полузащитника Луки Тичича в «Целе».

25-летний словенец подписал контракт на два года. Портал Transfermarkt оценил сделку в 400 тысяч евро.

За «Нижний Новгород» Тичич провел 58 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.