Форвард «Астаны» забил чудо-гол в стиле Руни

Нападающий «Астаны» Юрий Логвиненко забил гол через себя на 33-й минуте матча 25-го тура чемпионата Казахстана против «Окжетпес».

31-летний Логвиненко после подачи с левого фланга в падении через себя отправил мяч в ворота соперника.

Логвиненко также выступает за сборную Казахстана. В текущем сезоне форвард провел 17 матчей и забил один гол за «Астану».

ТОП ГОЛ в исполнении Юрия Логвиненко pic.twitter.com/eTFb7vnyc4 — FC Astana (@fc_astana) October 30, 2019

В феврале 2011-го бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил через себя в ворота «Манчестер Сити» на 77-й минуте матча АПЛ. В 2012-м гол был признан лучшим в чемпионате Англии за 20 лет существования лиги.