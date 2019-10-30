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Форвард «Астаны» забил чудо-гол в стиле Руни

13:20
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Нападающий «Астаны» Юрий Логвиненко забил гол через себя на 33-й минуте матча 25-го тура чемпионата Казахстана против «Окжетпес».

31-летний Логвиненко после подачи с левого фланга в падении через себя отправил мяч в ворота соперника.

Логвиненко также выступает за сборную Казахстана. В текущем сезоне форвард провел 17 матчей и забил один гол за «Астану».

В феврале 2011-го бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил через себя в ворота «Манчестер Сити» на 77-й минуте матча АПЛ. В 2012-м гол был признан лучшим в чемпионате Англии за 20 лет существования лиги.

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