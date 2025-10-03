Давид Луиз объяснил, почему решил вернуться в Европу

Защитник «Пафоса» Давид Луис в интервью «СЭ» рассказал, почему решил вернуться в Европу.

— Большая радость снова видеть вас в Европе, снова — в Лиге чемпионов. Можете объяснить, почему вы решили вернуться в Старый Свет и подписать контракт с «Пафосом»?

— Прежде всего потому, что я всегда был счастлив и любил играть в Европе. А с «Пафосом» — потому что я давно знаю этот клуб, знаю владельцев. И, когда появилась такая возможность, приехал сюда и очень рад быть здесь, — сказал во флеш-интервью обозревателю «СЭ» для казахстанской телекомпании QSport.

В Европе Давид Луис выступал за «Бенфику», «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал». За свою карьеру он стал чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем чемпионата и Кубка Франции, а также выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.

C января 2025 года 38-летний бразилец выступал за «Форталезу». На его счету 17 матчей за бразильский клуб и 4 желтые карточки.