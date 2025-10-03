Защитник «Копенгагена» и сборной Мексики Уэскас выбыл до конца сезона

Защитник «Копенгагена» и сборной Мексики Родриго Уэскас выбыл из строя до конца сезона-2025/26 после травмы правого колена, сообщила клубная пресс-служба.

22-летний футболист прошел медицинское обследование после того, как в игре общего этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (0:2) его заменили на 15-й минуте.

«Родриго теперь предстоят операция и длительный период реабилитации, и он пропустит как минимум остаток сезона», — говорится в заявлении «Копенгагена».

В сезоне-2025/26 Уэскас в 19 матчах во всех турнирах забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. За сборную Мексики он сыграл в трех встречах.

Не исключено, что защитник пропустит чемпионат мира-2026, матчи которого в том числе пройдут в Мексике.