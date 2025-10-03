Давид Луиз назвал свой любимый матч, самый важный гол и лучшего партнера

Защитник «Пафоса» Давид Луис назвал свой любимый матч, самый важный гол и лучшего партнера в карьере.

— Назовите вашу лучшую игру в жизни, самый важный гол и лучшего партнера по команде.

— Лучший матч — финал Лиги чемпионов против той же «Баварии» в 2012-м. Лучший гол — на чемпионате мира-2014 против Колумбии (Давид Луиз забил победный мяч четвертьфинала домашнего ЧМ великолепным ударом со штрафного, — Прим. И.Р.). Лучший партнер — Виллиан, — сказал во флеш-интервью обозревателю «СЭ» для казахстанской телекомпании QSport.

В Европе Давид Луис выступал за «Бенфику», «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал». За свою карьеру он стал чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем чемпионата и Кубка Франции, а также выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.