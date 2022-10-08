Кокорин об адаптации в «Арисе: «Довольно просто, потому что в команде собраны классные футболисты»

Кокорин объяснил, почему его адаптация в «Арисе» прошла легко

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как прошел процесс его адаптации в кипрском клубе.

По словам форварда, она проходит легко из-за высокого уровня его одноклубников.

«Я не проходил здесь предсезонку, но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался. Просто в «Арисе» собраны классные футболисты, которым довольно просто найти общий язык и на поле, и в жизни. Но настроение во многом зависит от результата. Если выиграли — всю неделю живем в радости. После проигранного матча считали дни до следующего тура», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

Ранее полузащитник кипрского клуба Юлиус Сзоке отметил игровой уровень Кокорина.

31-летний россиянин перешел в «Арис» в конце августа 2022 года на правах аренды из «Фиорентины». В этом сезоне Кокорин провел 4 матча за «Арис», отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

Команда Кокорина лидирует в чемпионате Кипра с 12 очками после 5 туров.

9 октября «Арис» сыграет против «АЕК Ларнака».