«На Украине есть только «Шахтер» и «Динамо»? А сколько российских клубов осталось в еврокубках?» Взгляд из Киева

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о выходе киевского «Динамо», «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы, вылете «Краснодара», Луческу, Семаке, Малиновском, Кокорине и Миранчуке.

Фактор Луческу

— В том, что «Шахтер» пройдет «Маккаби», почти никто не сомневался. А вот победу киевского «Динамо» в гостях над «Брюгге» можно расценить как сенсацию?

— Лично я верил в победу «Динамо», в успех. При этом прекрасно понимал, что «Брюгге» — очень серьезный соперник, который, несмотря на кадровые потери из-за ковида, все равно остается фаворитом противостояния. Осознавал, что киевляне пока еще не на ходу, провели только три официальных матча.

— Так на чем же тогда основывалась ваша вера?

— Предполагал, что в ответной встрече «Динамо» не станет форсировать события и начнет прибавлять в середине второго тайма, что в итоге и произошло с выходом на замену Шапаренко и Караваева. В итоге появились шансы, удары по воротам соперника. Все это вылилось в момент, который гости шикарно реализовали — 1:0. Острота прежде всего возникла после появления на поле Шапаренко. Мне были понятны маневры Луческу. Ребята очень четко реализовали его план.

— В чем он состоял?

— Ни в коем случае не пропустить и подловить бельгийцев, создав всего пару моментов. В итоге все сложилось как надо!

— После игры Мирча Луческу заметил: «Если бы летом кто-то сказал, что мы дойдем до такой стадии еврокубков, никто бы не поверил».

— Я все-таки не переоценивал бы этот успех «Динамо». В конце концов, киевляне проходили и дальше. Причем неоднократно. С другой стороны, от Луческу вообще ничего не ждали.

— Да, многие восприняли его назначение скептически.

— Вот-вот. Мол, кого вы позвали? Ему уже 75 лет! Но что мы сейчас видим? Луческу, который не совершил ни одного трансфера, приняв то же «Динамо», которое досталось ему от предшественников, сумел выиграть суперкубок Украины и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

— То есть приглашение Луческу себя оправдало?

— За те успехи, которые я вам уже перечислил, румыну нижайший поклон!

25 февраля. Загреб. «Динамо З» — «Краснодар» — 1:0. Фото AFP

«Краснодар» облажался

— Украинским футбольным журналистам греет душу тот факт, что Киев прошел «Брюгге», который в свою очередь дважды в Лиге чемпионов обыграл «Зенит»?

— Думаю, не без этого. В то же время «Краснодар», которому здорово повезло с жеребьевкой в Лиге Европы, по большому счету облажался... Знаете, какая есть парадоксальная вещь?

— Какая?

— Среди болельщиков «Динамо» по-прежнему хватает критиков Луческу. Им не нравится качество игры и так далее. Они считают, что клуб не развивается. Я им задаю встречный вопрос: «Друзья, а вам было бы приятно слышать насмешки российских болельщиков, если бы Киев не прошел «Брюгге»?

— И что вам отвечают?

— Ничего внятного: «Да ты не понял. Мы совсем о другом...» Но, по-моему, счет на табло. Давайте радоваться моменту. Мы же победили! При этом я не хочу говорить о том, что в игре Киева все замечательно.

А что касается неудач российских клубов... Елки-палки, это все преходящее. Ведь были сезоны, когда три ваши команды выступали в Лиге чемпионов. Никто же этого не забывает. Но сейчас сложилось вот так. Конечно, «Зенит» как проект вызывает массу вопросов. Имею в виду соотношение «цена — качество». Результаты питерской команды в Лиге чемпионов, мягко говоря, вызывают недоумение. Вот к «Краснодару» я отношусь с большей симпатией. Но и тут не сложилось. Больно, что «быки» так бездарно вылетели...

— Значит, у вас нет четкого ответа, почему в этом сезоне два украинских клуба продолжают борьбу в Лиге Европы, а все российские команды уже завершили свою еврокампанию?

— Конкретного ответа нет. Решают определенные шаги. «Динамо» пригласило Луческу. Этот ход сработал. Ведь есть такое понятие — роль личности в истории! Вот румынскому специалисту удалось совершить такой прорыв.

— Вы считаете, что как тренер Луческу сильнее Семака?

— Не готов проводить такие параллели. Просто я не знаю, в каких условиях работает Семак в «Зените». Вмешиваются ли в его деятельность? Не в курсе. А вот полномочия Луческу в «Динамо» мне понятны. Здесь все довольно прозрачно.

Как Кокорина пристроили в «Фиорентину»?

— Виктор Цыганков уже созрел для серьезного европейского клуба?

— На мой взгляд, Витя выступает в определенном смысле символом нынешнего «Динамо». Мы понимаем, на что способна эта команда. Но все равно хотим от нее большего. Вот и Цыганков такой же. Вчера он отдал голевую передачу. А некоторые болельщики все равно недовольны, бухтят, ворчат и так далее. Мол, в течение всего матча он мало обострял. А я этим скептикам привожу в пример исторический матч киевского «Динамо» с мадридским «Реалом».

— В 1999 году?

— Да. Ведь за весь первый тайм наша команда не нанесла ни одного удара в сторону ворот соперника! Даже не в створ, а в сторону. Ни одного, понимаете? Играли на удержание. Стояла четкая задача: вымотать этот «Реал», потом уловить момент и ужалить. Сработало! Шевченко оформил дубль — 2:0. Мне возражают: «Да чего ты сравниваешь?! Это же святое!»

— Резонное замечание?

— Да подход ведь один и тот же! Мы не сильнее «Брюгге». Но за счет грамотно выбранной Луческу тактики на конкретный матч Киев прошел дальше! Мирча использовал козыри «Динамо» и доказал, что он еще в седле.

— «Шахтер» против «Ромы» Фонсеки и Мхитаряна в 1/8 финала Лиги Европы — супервывеска?

— Особенное противостояние! «Шахтер» — эта команда настроения. Ведь что произошло с горняками в Лиге чемпионов?

— Что?

— «Реал» не настроился на «Шахтер», а «Шахтер» не настроился на менхенгладбахскую «Боруссию». А вот с «Ромой» будет настоящая битва! Все будут играть от ножа, выкладываться по полной!

— На Украине сравнивают, как идут дела в «Аталанте» у Малиновского и Миранчука?

— Безусловно, определенная ревность в этом плане присутствует. Но, поверьте, я слежу, чтобы все с нашей стороны было объективно. Ведь футбол, как ни крути, довольно объективная штука. Если после гола на табло зажглась фамилия Миранчука, ее уже не переделаешь в Малиновского.

— Или в Коваленко, который также недавно стал игроком «Аталанты».

— Да. Но мне неприятен сам уход Коваленко в «Аталанту» за копейки!

— За 700 тысяч евро?

— Точно. Получается, футболист «Шахтера» и сборной Украины любой ценой решил уехать в Италию... Как такое произошло? Почему менеджмент горняков не пошел навстречу игроку в плане зарплаты? Во всяком случае, такие разговоры ходят.

— Коваленко пока не играет за «Аталанту». Допускаете, что он будет сидеть на лавке, как и Кокорин в «Фиорентине»?

— Я бы не сравнивал эти два случая. История с Кокориным вообще для меня непонятна. Как его удалось пристроить в «Фиорентину»? Вопрос... На мой взгляд, Коваленко еще обязательно получит свой шанс у Гасперини. Ему доведется выйти на поле, а дальше уже от него зависит.

25 февраля. Загреб. «Динамо З» — «Краснодар» — 1:0. Фото Reuters

«Ваши профессиональные клубы живут на деньги налогоплательщиков. Куда это годится?!»

— В декабре в интервью «СЭ» вы сказали: «С моей точки зрения, нынешний профессиональный российский футбол — совершенно чудовищное образование. Он во многом построен на государственном финансировании. А я выступаю категорически против такой модели развития, управления».

— От своих слов не отказываюсь. Эта проблема по-прежнему актуальна. Ее можно решить только на уровне государства. Здесь Россия больше похожа на Казахстан, чем на европейскую футбольную державу. Большинство профессиональных команд живут частично на деньги налогоплательщиков, народа. Ну куда это годится, ребят?!

— На Украине клубы частные. Но ведь вам могут возразить. Фактически у вас только «Шахтер», киевское «Динамо» и пустота. Чемпионат не особо интересный.

— Стоп! Но пока счет на табло в еврокубках. 2:0 в пользу Украины. Сколько российских команд осталось в Лиге Европы? Я что-то не вижу ни одной. Да, на Украине есть перекос в сторону «Шахтера» и «Динамо». Было бы глупо это отрицать. Хотя я с интересом наблюдаю и за другими проектами — например, «Десной». Отдельная тема — возрождение харьковского футбола.