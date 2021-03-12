«Милан» спасся на «Олд Траффорд», Эмери обыграл Луческу, «Шахтер» разгромлен в Риме

Главные события первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

«МЮ» обречен?

«Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 1:1 (Диалло, 50 — Кьер, 90+2).

В первом раунде плей-офф самым статусным получилось противостояние «Арсенала» и «Бенфики». Теперь вне конкуренции «МЮ» и «Милан», хотя первому матчу не хватало дополнительной интриги в виде возвращения на «Олд Траффорд» Ибрагимовича. Златан залечил травму, однако остался вне заявки на игру, которую мог сделать еще более яркой быстрый гол. Он даже состоялся, однако эффектному удару Кессье предшествовал контакт мяча с рукой полузащитника гостей.

? Что это было, Гарри?



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ВАР это заметил, и все равно смотрелось отмененное взятие ворот красиво. Не так, как в эпизоде, когда Магуайр с полуметра переправлял мяч в пустой угол и умудрился попасть в штангу. Кажется, в номинации «главный промах турнира» у капитана «МЮ» просто не будет конкурентов. Мяч же в первом тайме словно не хотел идти в ворота, так как из-за офсайда отменили еще и гол миланца Рафаэла Леау. Но началась вторая половина, и после гениального длинного паса Бруну Фернандеша вышедший на замену 18-летний Диалло, находясь спиной к воротам, головой перебросил Доннарумму. В этом момент всем стало понятно, почему «красные дьяволы» в январе заплатили «Аталанте» за трансфер юноши 30 миллионов евро.

Амад Диалло. 18 лет. Третий матч за «МЮ». Гол через 4 минуты после выхода на замену ???



Новая молодая звезда ? pic.twitter.com/JHoMONmIJO — Матч ТВ (@MatchTV) March 11, 2021

Вот только успеха ивуарийца «МЮ» не хватило, а команда Стефано Пиоли словно получила компенсацию за два отмененных гола. В добавленное арбитром время Кьер спас «Милан» при подаче углового, и, если опираться на историю, то англичане выглядят обреченными. «Дьяволы» трижды в плей-офф еврокубков проводили вторые матчи на «Сан-Сиро» и все проиграли. Хотя Уле Гуннар Сульшер проходил дальше даже после домашних поражений и может исправить данную статистику.

Украинцы проиграли 0:5

«Динамо» К — «Вильярреал» — 0:2 (Пау Торрес, 30. Рауль Альбиоль, 52).

«Рома» — «Шахтер» — 3:0 (Пеллегрини, 23. Эль-Шаарави, 73. Манчини, 77).

Команды Мирчи Луческу и Унаи Эмери с первых минут показывали очень бодрый футбол на встречных курсах. Можно предположить, что «Вильярреал» вдохновила возможность впервые с 8 марта прошлого года сыграть со зрителями, ведь в Киеве «Олимпийский» заполнили на 30 процентов. И «подводники», если брать острые моменты, смотрелись предпочтительнее, поведя в счете после гола Пау Торреса.

Поразительно, но удвоил счет его напарник по центру обороны — Рауль Альбиоль. Для ветерана это был особенный вечер, ведь он стал лишь четвертым испанским защитником с сотней еврокубковых матчей. Больше только у избранных — Серхио Рамоса, Пике и Пуйоля. В прошлом раунде «Динамо» удивило «Брюгге» после домашней ничьей, но эти 0:2 кажутся приговором.

100 — Ra?l Albiol ?? is the fourth Spanish defender to have reached 100 games in European competitions (except. Intertoto Cup) in the 21st Century after Sergio Ramos (137), Gerard Piqu? (123) & Carles Puyol (120). Experience@Eng_Villarreal#UEL pic.twitter.com/INPHDsWuWa — OptaJose (@OptaJose) March 11, 2021

В Риме второго представителя Украины ждала встреча со старыми знакомыми — бывшим наставником «Шахтера» Паулу Фонсекой и выступавшим за «горняков» до отъезда в Европу Мхитаряном. Правда, армянскому полузащитнику из-за травмы пришлось покинуть поле уже на 35-й минуте, но до этого Генрих принял участие в атаке, завершившейся голом Пеллегрини.

Второй тайм «горняки» начали гораздо интереснее, и Пау Лопес минимум дважды спас «Рому» от гола, не позволив забить Тете и Жуниору Мораэсу. Однако стремительная контратака с эффектным завершением Эль-Шаарави склонила чашу весов в пользу «волков», которые выиграли в плей-офф еврокубков восьмой подряд домашний матч. Добил же гостей итальянский «король воздуха» Манчина, который в этом сезоне уже в пятый раз поразил ворота ударом головой. Теперь «Шахтеру», как и киевскому «Динамо», в ответном матче нужно совершить подвиг.

«Арсенал» выучил прошлогодний урок

«Олимпиакос» — «Арсенал» — 1:3 (Эль-Араби, 58 — Эдегор, 34. Габриэл Магальянес, 80. Эль-Нени, 85).

За последние десять лет «Олимпиакос» и «Арсенал» уже немного надоели друг другу. Жребий свел их в еврокубках в шестой раз, а Микель Артета соперничал с пирейцами и как футболист, и как тренер. С другой стороны, скучных матчей между этими командами не бывает. В этом противостоянии не было ни одной ничьей, до четверга соперники одержали по пять побед, и год назад в 1/16 финала греки забили решающий мяч на 120-й минуте.

? Первый гол Мартина Эдегора в сезоне получился убойным! Мяч буквально прошил насквозь вратаря «Олимпиакоса».



Смотрите Лигу Европы прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР! pic.twitter.com/rgCQYMyAOt — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 11, 2021

Не желая наступать на грабли, лондонцы сразу захватили инициативу и открыли счет, загнав соперника прессингом. Правда, первый гол Эдегора не состоялся бы, если бы после дальнего удара норвежца не ошибся голкипер Орландо Са. Однако коллеге во втором тайме своим «подарком» ответил Лено. Немец отдал авантюрную передачу находившемуся в окружении соперников Дани Себальосу и получил гол от Эль-Араби. Парадокс, но с точки зрения статистики результативная ошибка записана на испанского полузащитника.

Gabriel's goal (1-2)

Follow back for all the latest highlights pic.twitter.com/P7Ni45uJUe — Football Goals (@Footbal83084799) March 11, 2021

Перелом же в игру внесли бразильцы. Лучший ассистент «Арсенала» Виллиан, который отметился голевыми передачами в четырех последних матчах, навесил, а взмывший в воздух Габриэл Магальянес эффектно пробил головой. Забавно, что все три гола в этом сезоне защитник забил с помощью соотечественника. А так как цели достиг еще и дальний удар Эль-Нени, через неделю на «Эмирейтс» хозяевам будет гораздо спокойнее, чем год назад.

Кейн повторил клубный рекорд

«Тоттенхэм» — «Динамо» З — 2:0 (Кейн, 25, 70).

Хорватские обидчики ЦСКА и «Краснодара» не справились с Кейном, хотя это в принципе мало кому удается. Харри забил в этом сезоне за «Тоттенхэм» 26 мячей, и это его лучшая результативность за три последних года. Неудивительно, что снайпер повторил еврокубковый рекорд «шпор». Прежде по восемь мячей в рамках одной кампании забивали Мартин Чиверс в сезонах-1971/72 и 1972/73, а также Мартин Питерс (1973/74). Возможно, достижениям героев прошлых лет осталось жить всего неделю — до ответного матча в Загребе.

14/15 — 31 goals in 51 games.

15/16 — 28 goals in 50 games.

16/17 — 35 goals in 38 games.

17/18 — 41 goals in 48 games.

18/19 — 24 goals in 40 games.

19/20 — 24 goals in 34 games.

20/21 — 26 goals in 37 games.



Harry Kane ? pic.twitter.com/xPy8hUPXGH — COYS.com (@COYS_com) March 11, 2021

Статистика дня

1-й за год вратарский голевой пас в Лиге Европы отдал голкипер «Гранады» Руй Силва.

14 мячей пропустил в 12 еврокубковых матчах этого сезона «Рейнджерс». На два гола больше, чем в 34 играх всех турниров в Шотландии.

Станчу подсмотрел гол Смолова «Арсеналу» и положил такую красоту в ворота «Рейнджерс» ?



Правда, потом команда Джеррарда все равно отыгралась ? pic.twitter.com/vWSVCPcjWG — Матч ТВ (@MatchTV) March 11, 2021

15 официальных матчей не знает поражения на своем стадионе «Аякс».

37 лет и 123 дня — средний возраст авторов голов «Гранады»: 38-летнего Молины и 35-летнего Сольдадо.

503 минуты с учетом всех турниров не пропускал «Манчестер Юнайтед».

«Аякс» — «Янг Бойз» — 3:0 (Классен, 62. Тадич, 82. Броббей, 90+2).

«Славия» П — «Рейнджерс» — 1:1 (Станчу, 7 — Хеландер, 36).

«Гранада» — «Мольде» — 2:0 (Молина, 26. Сольдадо, 76).

Ответные матчи — 18 марта.