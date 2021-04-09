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Вратарь «Аякса» объяснил, как пропустил гол со штрафного в матче с «Ромой»

02:01

Вратарь «Аякса» Кьелл Схерпен после поражения от «Ромы» в 1/4 финала Лиги Европы (1:2) признался, что непросто смириться с результатом.

«Первый час прошел очень хорошо и для меня лично, и для команды. У нас было множество моментов, тот же пенальти. Из-за этого смириться с поражением непросто. Что касается гола со штрафного, я ждал удара именно туда. Передо мной было много людей, но в любом случае я должен был отбивать этот удар. Наверное, я прыгнул слишком рано», — цитирует пресс-служба УЕФА Схерпена.

Аякс — Рома

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029899--ajax-vs-roma/

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