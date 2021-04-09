Эмери доволен игрой «Вильярреала» в матче с загребским «Динамо»
02:18
Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери после победы над загребским «Динамо» (1:0) отметил, что команда выполнила установку. Ответная игра состоится через неделю.
«Динамо» хорошо играло, в этой команде есть сильные футболисты. Команды, которые играют на этом уровне, уже являются избранными. Поэтому я думаю, что мы хорошо справились с задачей. Команда показала то, что я хотел видеть от нее", — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029900--dinamo-zagreb-vs-villarreal/
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...