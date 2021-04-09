Эмери доволен игрой «Вильярреала» в матче с загребским «Динамо»

Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери после победы над загребским «Динамо» (1:0) отметил, что команда выполнила установку. Ответная игра состоится через неделю.

«Динамо» хорошо играло, в этой команде есть сильные футболисты. Команды, которые играют на этом уровне, уже являются избранными. Поэтому я думаю, что мы хорошо справились с задачей. Команда показала то, что я хотел видеть от нее", — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.