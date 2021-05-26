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«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на финал Лиги Европы

20:55
Трофей Лиги Европы. Фото Reuters
Трофей Лиги Европы. Фото Reuters
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Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед» на матч финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА 26 мая. Встреча пройдет в Гданьске (Польша) и начнется в 22.00 (мск).

Стартовый состав «Вильярреала»: Рульи — Альбиоль, Пау Торрес, Парехо, Морено, Фойт, Тригерос, Педраса, Капу, Пино — Бакка.

Запасные: Асенхо, Гаспар, Фунес Мори, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Коклен, Пенья, Хауме Коста, Мой Гомес, Ниньо.

Стартовый состав «МЮ»: Де Хеа — ван Биссака, Байи, Линеделеф, Шоу — Мактоминей, Погба, Гринвуд, Бруну Фернандеш — Рэшфорд, Кавани.

Запасные: Грант, Хендерсон, Магуайр, Мата, Фред, Диалло, Джеймс, Алекс Теллес, Матич, Б. Уильямс, ван де Беек, Туанзебе.

Встречу обсудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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