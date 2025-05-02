«Тоттенхэм» обыграл «Буде-Глимт» Хайкина в первом матче полуфинала Лиги Европы
«Тоттенхэм» дома одержал победу над норвежским «Буде-Глимт» в первом матче полуфинала Лиги Европы — 3:1.
По голу у лондонцев забили Бреннан Джонсон (1-я минута), Джеймс Мэддисон (34-я) и Доминик Соланке (61-я). Единственный мяч гостей на 83-й минуте записал на свой счет Ульрик Сальтнес.
В воротах «Буде-Глимт» весь матч отыграл Никита Хайкин. Голкипер побил рекорд Игоря Акинфеева по матчам в еврокубках за сезон среди россиян.
Ответный матч состоится в Норвегии 8 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Источник: Сетка плей-офф Европы
