«Тоттенхэм» обыграл «Буде-Глимт» Хайкина в первом матче полуфинала Лиги Европы

«Тоттенхэм» дома одержал победу над норвежским «Буде-Глимт» в первом матче полуфинала Лиги Европы — 3:1.

По голу у лондонцев забили Бреннан Джонсон (1-я минута), Джеймс Мэддисон (34-я) и Доминик Соланке (61-я). Единственный мяч гостей на 83-й минуте записал на свой счет Ульрик Сальтнес.

В воротах «Буде-Глимт» весь матч отыграл Никита Хайкин. Голкипер побил рекорд Игоря Акинфеева по матчам в еврокубках за сезон среди россиян.

Ответный матч состоится в Норвегии 8 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.