«Манчестер Юнайтед» в большинстве разгромил «Атлетик» в первом полуфинале Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» на выезде крупно обыграл «Атлетик» в первом матче полуфинала Лиги Европы — 3:0.

Голы забили Каземиро и Бруну Фернандеш (дубль), который забил один из мячей с пенальти. 11-метровый был назначен на 37-й минуте за фол защитника баскского клуба Дани Вивиана на форварде гостей Расмусе Хейлунне. Арбитр матча воспользовался подсказкой ВАР и после просмотра видеоповтора удалил защитника «Атлетика».

Ответная игра пройдет 8 мая в Манчестере. Начало — в 22.00 по московскому времени.