1 мая, 23:56

«Манчестер Юнайтед» в большинстве разгромил «Атлетик» в первом полуфинале Лиги Европы

Руслан Минаев
Бруну Фернандеш забивает гол.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» на выезде крупно обыграл «Атлетик» в первом матче полуфинала Лиги Европы — 3:0.

Голы забили Каземиро и Бруну Фернандеш (дубль), который забил один из мячей с пенальти. 11-метровый был назначен на 37-й минуте за фол защитника баскского клуба Дани Вивиана на форварде гостей Расмусе Хейлунне. Арбитр матча воспользовался подсказкой ВАР и после просмотра видеоповтора удалил защитника «Атлетика».

Ответная игра пройдет 8 мая в Манчестере. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/2 финала.
01 мая, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
0:3
Манчестер Юнайтед
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • arno11

    Конечно 11-метровый с удалением были явным перебором. Они и сломали Бильбао. Жаль конечно за эту очень симпатичную команду. С 0-3 дома они вряд-ли имеют шансы на Финал.

    02.05.2025

  • Секир-башка

    В Лиге Европы нас ждет чисто английский финал. Вот будет номер, если в случае победы, МЮ выйдет в ЛЧ.

    02.05.2025

  • Pablo_75

    Я вообще не вспомню за последние годы такого случая, пенальти + КК, жесточайшее двойное наказание. Судья неадекват. В следующий четверг почти нечего смотреть, скорее всео МЮ, Шпоры и Челси уже в финалах.

    02.05.2025

  • Rutozid

    Атлетик даже жаль немного. Показателен момент с удалением: такие моменты некоторые судьи даже не свистят. Здесь пенальти + удаление, при том, что рекомендации УЕФА давать ЖК. ВАР - не спасение, решает в итоге судья.

    01.05.2025

