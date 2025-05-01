Футбол
1 мая, 23:31

Хайкин обошел Акинфеева и стал рекордсменом среди россиян по матчам за сезон в еврокубках

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Бурдаков
Статистик

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд для российских игроков по числу матчей в еврокубках за один сезон.

29-летний вратарь вышел в стартовом составе в первом матче против «Тоттенхэма» в полуфинале Лиги Европы. Эта игра стала для Хайкина 20-й в еврокубках в этом сезоне — на его счету пять матчей в квалификации Лиги чемпионов и 15 игр в Лиге Европы.

Предыдущим рекордсменом среди россиян был голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который отыграл 19 матчей в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА в сезоне-2004/05. Хайкин ранее повторил рекорд Акинфеева в сезоне-2021/22.

Лидеры по матчам в одном еврокубковом сезоне среди российских игроков

Сезон

Игрок

Клуб

Турниры

Матчи

2024/25

Никита Хайкин

Буде-Глимт

Лига чемпионов, Лига Европы

20

2004/05

Игорь Акинфеев

ЦСКА

Лига чемпионов, Кубок УЕФА

19

2021/22

Никита Хайкин

Буде-Глимт

Лига чемпионов, Лига конференций

19

2004/05

Алексей Березуцкий

ЦСКА

Лига чемпионов, Кубок УЕФА

18

2004/05

Юрий Жирков

ЦСКА

Лига чемпионов, Кубок УЕФА

18

2004/05

Евгений Алдонин

ЦСКА

Лига чемпионов, Кубок УЕФА

17

2007/08

Константин Зырянов

Зенит

Кубок УЕФА

17

2004/05

Сергей Игнашевич

ЦСКА

Лига чемпионов, Кубок УЕФА

16

2007/08

Александр Анюков

Зенит

Кубок УЕФА

16

2014/15

Юрий Лодыгин

Зенит

Лига чемпионов, Лига Европы

16

2014/15

Олег Шатов

Зенит

Лига чемпионов, Лига Европы

16

2017/18

Игорь Акинфеев

ЦСКА

Лига чемпионов, Лига Европы

16
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
