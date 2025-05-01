Хайкин обошел Акинфеева и стал рекордсменом среди россиян по матчам за сезон в еврокубках

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд для российских игроков по числу матчей в еврокубках за один сезон.

29-летний вратарь вышел в стартовом составе в первом матче против «Тоттенхэма» в полуфинале Лиги Европы. Эта игра стала для Хайкина 20-й в еврокубках в этом сезоне — на его счету пять матчей в квалификации Лиги чемпионов и 15 игр в Лиге Европы.

Предыдущим рекордсменом среди россиян был голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который отыграл 19 матчей в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА в сезоне-2004/05. Хайкин ранее повторил рекорд Акинфеева в сезоне-2021/22.