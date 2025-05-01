Хайкин обошел Акинфеева и стал рекордсменом среди россиян по матчам за сезон в еврокубках
Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд для российских игроков по числу матчей в еврокубках за один сезон.
29-летний вратарь вышел в стартовом составе в первом матче против «Тоттенхэма» в полуфинале Лиги Европы. Эта игра стала для Хайкина 20-й в еврокубках в этом сезоне — на его счету пять матчей в квалификации Лиги чемпионов и 15 игр в Лиге Европы.
Предыдущим рекордсменом среди россиян был голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который отыграл 19 матчей в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА в сезоне-2004/05. Хайкин ранее повторил рекорд Акинфеева в сезоне-2021/22.
Лидеры по матчам в одном еврокубковом сезоне среди российских игроков
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Турниры
|
Матчи
|
2024/25
|
Никита Хайкин
|
Буде-Глимт
|
Лига чемпионов, Лига Европы
|
20
|
2004/05
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов, Кубок УЕФА
|
19
|
2021/22
|
Никита Хайкин
|
Буде-Глимт
|
Лига чемпионов, Лига конференций
|
19
|
2004/05
|
Алексей Березуцкий
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов, Кубок УЕФА
|
18
|
2004/05
|
Юрий Жирков
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов, Кубок УЕФА
|
18
|
2004/05
|
Евгений Алдонин
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов, Кубок УЕФА
|
17
|
2007/08
|
Константин Зырянов
|
Зенит
|
Кубок УЕФА
|
17
|
2004/05
|
Сергей Игнашевич
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов, Кубок УЕФА
|
16
|
2007/08
|
Александр Анюков
|
Зенит
|
Кубок УЕФА
|
16
|
2014/15
|
Юрий Лодыгин
|
Зенит
|
Лига чемпионов, Лига Европы
|
16
|
2014/15
|
Олег Шатов
|
Зенит
|
Лига чемпионов, Лига Европы
|
16
|
2017/18
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов, Лига Европы
|
16