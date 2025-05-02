Аморим: «У «МЮ» теперь преимущество, но это ведь может и поменяться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после победы над «Атлетиком» (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы отметил, что у английской команды теперь есть преимущество.

«Конечно, у нас теперь преимущество, в том числе и своего поля, но опять-таки это ведь может и поменяться. В одной игре может произойти все что угодно.

Фактор опыта? Он ощущается, особенно поначалу. Это полуфинал, и такие игроки, как Каземиро, Магуайр и Бруну Фернандеш, во многом помогают», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Ответный матч команды проведут через неделю, 8 мая, в Англии. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.