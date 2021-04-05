Эль-Шаарави пропустит оба матча «Ромы» в Лиге Европы из-за травмы

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави пропустит оба матча четвертьфинала Лиги Европы против «Аякса», сообщает Sky Sport Italia.

По информации СМИ, Эль-Шаарави в матче чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:2) был заменен на 74-й минуте по причине травмы. Обследование подтвердило, что он получил мышечное повреждение бедра, из-за которого пропустит 15 дней.

Таким образом, 28-летний нападающий не сможет помочь «Роме» в матчах 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса».

Первая встреча состоится 8 апреля в Амстердаме. Начало – в 22:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 15 апреля в Риме.