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«Славия» пообещала пожизненно закрыть доступ на стадион авторам расистского баннера

19:31
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Президент «Славии» Ярослав Тврдик заявил, что фанаты, которые сфотографировались с расистским баннером, больше не смогут посещать домашние матчи команды. Ранее группа фанов продемонстрировала баннер с оскорблением игрока «Рейнджерс» Глена Камара. «Камара — просто ниггер», — такую надпись они показали.

«Клуб тесно сотрудничает с полицией, чтобы установить авторов омерзительного баннера, — цитирует Тврдика официальный Twitter «Славии». — Мы предоставили важную информацию и уверены, что она приведет к скорому установлению личности преступников. Они больше никогда не смогут посетить матч на стадионе «Славии».

После матча 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «Славия» (0:2) игрок хозяев Глен Камара обвинили футболиста гостей Ондржея Куделу в расизме. «Славия» отрицает эти обвинения и заявляет, что Куделу побили после матча.

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