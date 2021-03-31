«Славия» пообещала пожизненно закрыть доступ на стадион авторам расистского баннера

Президент «Славии» Ярослав Тврдик заявил, что фанаты, которые сфотографировались с расистским баннером, больше не смогут посещать домашние матчи команды. Ранее группа фанов продемонстрировала баннер с оскорблением игрока «Рейнджерс» Глена Камара. «Камара — просто ниггер», — такую надпись они показали.

Slavia Chairman: The club collaborates closely with CZ police to identify the author of the heinous banner. We have provided essential inform. and we strongly believe that they will lead to quick identification of the criminals. And they will never visit a game at Eden again. https://t.co/U1trHLPFGl — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) March 31, 2021

«Клуб тесно сотрудничает с полицией, чтобы установить авторов омерзительного баннера, — цитирует Тврдика официальный Twitter «Славии». — Мы предоставили важную информацию и уверены, что она приведет к скорому установлению личности преступников. Они больше никогда не смогут посетить матч на стадионе «Славии».

После матча 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «Славия» (0:2) игрок хозяев Глен Камара обвинили футболиста гостей Ондржея Куделу в расизме. «Славия» отрицает эти обвинения и заявляет, что Куделу побили после матча.