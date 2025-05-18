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18 мая 2025, 18:14

ЦСКА разгромил сборную европейских клубов в матче в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Вагнер Лав забил три гола в матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА в гала-матче FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА разгромил сборную европейских клубов со счетом 5:1. Хет-трик оформил 40-летний бразильский нападающий Вагнер Лав.

Команды провели два тайма по 40 минут.

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Гала-матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

ЦСКА-2005 — Сборная европейских клубов — 5:1 (2:1)

Голы: Дзагоев, 6 (1:0). Вагнер Лав, 34 (2:0). Дрогба, 37 (2:1). Вагнер Лав, 44 (3:1). Красич, 46 (4:1). Вагнер Лав, 56 (5:1).

ЦСКА-2005 (стартовый состав): Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Одиа, Дуду, Лайзанс, Дзагоев, Жирков, Карвалью, Вагнер Лав.

Запасные: Денисов, Набабкин, Корнаухов, Красич, Тошич, Феррейра, Кириченко, Самодин, Салугин.

Главный тренер — Валерий Газзаев.

Сборная европейских клубов (стартовый состав): Кудичини, Фиделис, Нжитап, Йепес, Смертин, П. Каннаваро, Макелеле, Манише, Фернандеш, Нани, Дрогба.

Запасные: Фрей, Полга, Миркович, Чирич, Начо Ново, Мварувари.

Главный тренер — Александр Мостовой.

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ФК ЦСКА (Москва)
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