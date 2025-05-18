ЦСКА разгромил сборную европейских клубов в матче в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА
ЦСКА в гала-матче FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА разгромил сборную европейских клубов со счетом 5:1. Хет-трик оформил 40-летний бразильский нападающий Вагнер Лав.
Команды провели два тайма по 40 минут.
Гала-матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА
ЦСКА-2005 — Сборная европейских клубов — 5:1 (2:1)
Голы: Дзагоев, 6 (1:0). Вагнер Лав, 34 (2:0). Дрогба, 37 (2:1). Вагнер Лав, 44 (3:1). Красич, 46 (4:1). Вагнер Лав, 56 (5:1).
ЦСКА-2005 (стартовый состав): Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Одиа, Дуду, Лайзанс, Дзагоев, Жирков, Карвалью, Вагнер Лав.
Запасные: Денисов, Набабкин, Корнаухов, Красич, Тошич, Феррейра, Кириченко, Самодин, Салугин.
Главный тренер — Валерий Газзаев.
Сборная европейских клубов (стартовый состав): Кудичини, Фиделис, Нжитап, Йепес, Смертин, П. Каннаваро, Макелеле, Манише, Фернандеш, Нани, Дрогба.
Запасные: Фрей, Полга, Миркович, Чирич, Начо Ново, Мварувари.
Главный тренер — Александр Мостовой.