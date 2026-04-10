Итальяно: «В «Болонье» очень разочарованы, потому что заслуживали другого результата с «Астон Виллой»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:3) в домашнем матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы очень разочарованы, потому что заслуживали другого результата с учетом нашей игры. Мы доминировали в первом тайме и создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Теперь попытаемся снова показать хорошую игру в ответной встрече и посмотрим, что из этого выйдет.

Перед матчем я говорил ребятам, что в таких играх всегда нужно сохранять концентрацию. К сожалению, сегодня мы допустили слишком много ошибок. Я не думаю, что это была потеря концентрации, но они, вероятно, слишком хотели хорошо выступить, особенно после того как пропустили гол в конце первого тайма, в котором мы доминировали», — цитирует итальянского специалиста сайт УЕФА.

Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Бирмингеме.

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