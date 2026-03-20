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20 марта, 07:19

Гасперини — о поражении от «Болоньи»: «Лучшие — на протяжении почти всего матча, худшие — в пропущенных голах»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

Главный тренер «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Болоньи» (3:4 д.в.) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Очень захватывающий матч. Жаль. Но мы увидели и лучшие, и худшие стороны своей игры. Лучшие — на протяжении почти всего матча, худшие — в пропущенных голах. Мы боролись от начала и до самого конца, несмотря ни на что. У нас многое получалось против очень сильной команды. Жаль, что допустили ошибки», — цитирует официальный сайт УЕФА Гасперини.

Первый матч закончился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Болонья вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Астон Виллой».

Лига Европы. 1/8 финала.
19 марта, 23:00. Олимпийский (Рим)
Рома
3:4
Болонья
Нападающий &laquo;Болоньи&raquo; Николо Камбьяги забивает победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Ромы&raquo;.Иосифов забил за «Целе», безумный матч в Риме. Команды Эмери, Николича и Ваноли — в четвертьфиналах
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига Европы УЕФА
ФК Болонья
ФК Рома
Джан Пьеро Гасперини
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