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9 апреля, 10:00

Лига Европы: расписание матчей 9 апреля

Опубликовано расписание 1/4 финала Лиги Европы на 9 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026 состоятся в среду и четверг, 8 и 9 апреля. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание четвертьфинала Лиги Европы

8 апреля (среда)

19.45. «Брага» — «Бетис»

9 апреля (четверг)

22.00. «Фрайбург» — «Сельта»

22.00. «Порту» — «Ноттингем Форест»

22.00. «Болонья» — «Астон Вилла»

Где смотреть трансляции

В прямом эфире в России матчи Лиги Европы можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Следить за ключевыми событиями встреч можно в матч-центре на сайте «СЭ» и в разделе Лиги Европы на нашем сайте.

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