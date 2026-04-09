Лига Европы: расписание матчей 9 апреля
Опубликовано расписание 1/4 финала Лиги Европы на 9 апреля
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026 состоятся в среду и четверг, 8 и 9 апреля. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание четвертьфинала Лиги Европы
8 апреля (среда)
19.45. «Брага» — «Бетис»
9 апреля (четверг)
22.00. «Фрайбург» — «Сельта»
22.00. «Порту» — «Ноттингем Форест»
22.00. «Болонья» — «Астон Вилла»
Где смотреть трансляции
В прямом эфире в России матчи Лиги Европы можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Следить за ключевыми событиями встреч можно в матч-центре на сайте «СЭ» и в разделе Лиги Европы на нашем сайте.
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