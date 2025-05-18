Дрогба об участии в матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА: «Всегда большая радость приезжать сюда»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился эмоциями от участия в гала-матче FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Армейцы победили сборную европейских клубов со счетом 5:1. Дрогба забил единственный гол команды звезд.

«Всегда большая радость приезжать сюда. С удовольствием приеду еще! Это великолепно. Фанаты ЦСКА красиво болели за команду. Это круто!» — сказал Дрогба.

Матч ЦСКА против сборной европейских клубов прошел в Москве на домашней для армейцев «ВЭБ Арене».

Ровно 20 лет назад, 18 мая 2005 года красно-синие победили «Спортинг» (3:1) в финале Кубка УЕФА.