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14 мая 2025, 18:02

Источник: Кулушевски может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски может пропустить финал Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» из-за травмы, сообщает The Telegraph.

Хавбек получил повреждени колена в матче 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:2). Кулушевски не смог продолжить игру после столкновения с защитником «Кристал Пеэлас» Марком Гехи.

В этом сезоне на счету 25-летнего шведа 50 матчей, в которых отметился 10 голами и 11 результативными передачами.

Ранее стало известно, что лондонской команде в финале также не сможет помочь полузащитник Джеймс Мэддисон.

Решающий матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

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