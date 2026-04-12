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12 апреля, 17:01

Андреева победила Потапову и стала чемпионкой турнира в Линце

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева в трех сетах обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову в финале турнира в Линце — 1:6, 6:4, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 57 минут. Андреева 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Потаповой 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

18-летняя Андреева завоевала пятый трофей в карьере на уровне WTA в одиночном разряде и второй в сезоне-2026. В январе Мирра стала чемпионкой турнира в Аделаиде, победив в финале канадку Викторию Мбоко (6:3, 6:1).

Потапова до декабря 2025 года выступала за Россию. 25-летняя теннисистка является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде.

Мирра Андреева.Мирра завоевала второй титул в сезоне! Андреева в тяжелейшем финале переиграла Потапову

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Мирра Андреева (Россия, 1) — Анастасия Потапова (Австрия) — 1:6, 6:4, 6:3

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Теннис
Анастасия Потапова
Мирра Андреева
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