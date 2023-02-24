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Сегодня, 12:23

Вратарь «Севильи» Дмитрович отправил агрессивного фаната в нокдаун во время матча

Виталий Косик
Корреспондент
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Марко Дмитрович удерживает агрессивного фаната.
Фото Global Look Press

Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович отправил в нокдаун фаната ПСВ, который ударил его по лицу во время матча за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

В концовке встречи фанат нидерландской команды выбежал на поле, подбежал к сербскому голкиперу и ударил его по лицу. После чего Дмитрович повалил обидчика на газон и удерживал его до прихода стюардов. Вратарь не получил серьезных повреждений и смог продолжить матч.

По сумме двух встреч (3:2) «Севилья» прошла в следующую стадию Лиги Европы.

Ее соперник по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

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