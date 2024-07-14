Главный человек в сборной Испании. Родри жил в общежитии и чуть не закончил с футболом

Сейчас он один из лучших в мире.

Родри — ключевой игрок сборной Испании на Евро-2024. В преддверии финала рассказываем, как скромный мальчик из обычной мадридской семьи стал звездой мирового футбола.

Восхищался полузащитниками и прилежно учился

Родриго Эрнандес Касканте родился 22 июня 1996 года в Мадриде. Именно в тот день Испания по пенальти уступила сборной Англии в финале чемпионата Европы. Совпадение или судьба?

Родри с детства тянуло к футболу, однако смотрел он любимый вид спорта по-особенному, внимательно изучая действия игроков. «Я пытался понять, какая у кого роль. Я погружался в тактику в таком юном возрасте, поэтому теперь хорошо читаю игру», — рассказывал футболист в интервью El Pais.

Родри восхищался Зинедином Зиданом, у него даже была футболка с фамилией легендарного француза. Но были и другие кумиры, что показательно, все — полузащитники: Маркос Сенна, Хави Эрнандес, Андрес Иньеста, Санти Касорла и в особенности Серхио Бускетс. По мнению Родри, именно они привили Испании тот победный стиль, с помощью которого она выиграла три подряд крупных турнира.

Будущий преемник Бускетса начал собственный путь в клубе «Райо Махадаонда». Там он, кстати, познакомился с Тео и Лукасом Эрнандесами, ныне защитниками сборной Франции. Через некоторое время Родри вместе с ними перебрался в академию мадридского «Атлетико».

Уже в те годы юный хавбек выделялся среди сверстников. «Он точно не выглядел нормальным мальчиком своего возраста, — вспоминал Фран Алкой, тренер Родри. — Тактически он был максимально подкован. Бросалось в глаза, как быстро он понимал любое указание. Ему не нужно было разжевывать несколько раз. Мне никогда не доводилось тренировать кого-то вроде него».

Начинающий футболист, к слову, отдавал всего себя не только на тренировочных полях, но и в учебных классах. «Родриго — очень одаренный студент. Он садился в первом ряду, внимательно слушал лектора и задавал вопросы. По успеваемости он один из лучших в группе. Кажется, футболист он тоже неплохой», — рассказывал преподаватель экономики Мануэль Родригес в интервью Marca.

Тяга к знаниям у Родри была всегда. Еще в детстве он ездил в США и Ирландию, чтобы изучать английский язык. Одна такая поездка совпала по времени с чемпионатом мира 2010 года. В день финала группа отправилась на лесную прогулку. Родри, горячо поддерживающий сборную Испании, переживал, что может пропустить главный матч турнира.

«Я точно помню, где я был! Я даже не был в Испании, я был в Соединенных Штатах. Поехал в лагерь, чтобы выучить английский язык, как в фильмах», — рассказывал Родри. Группа находилась посреди леса, интернета, естественно, не было. «Я давил на сотрудников: «Можем ли мы пойти куда-нибудь посмотреть игру, пожалуйста?» — вспоминал Родри.

Подросткам в тот день все-таки удалось посмотреть матч. Практически все, кроме Родри, болели за Нидерланды. Но ликовал в тот вечер именно он: во втором экстра-тайме Иньеста хлестко и точно пробил по воротам Стекеленбурга, осчастливив испанских болельщиков. «Когда мы забили гол, я сошел с ума», — рассказывал Родри.

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Чуть не закончил с футболом и жил в общежитии

Удивительно, но в 2013-м юноша мог закончить с футболом. В «Атлетико» перестали верить в него и посчитали бесперспективным. Родри указали на дверь из-за слабых физических данных. Рост футболиста в то время — 183 сантиметра — вряд ли можно назвать скромным. Вероятно, проблемы были именно с мышечной массой.

К счастью, талант молодого хавбека разглядели в «Вильярреале» и пригласили к себе. Через несколько лет Родри сумел пробиться во взрослый футбол. Также где-то в это время поступил на факультет делового администрирования в Университете Кастильи. «Мой отец повторял, что футбол — это лотерея и нет никаких гарантий, что тебе повезет, — объяснял Родри. — Я решил, что должен получить хорошее образование на случай, если ничего не получится. Мои родители внушали мне важность образования с тех пор, как я был маленьким мальчиком».

По словам Родри, в правой руке он держал мяч, а в левой — книгу. Интересно, что жил футболист в то время в общежитии.

«Люди были шокированы, когда увидели Родри, который играл в высшем дивизионе, но все еще жил в университетском общежитии», — рассказывал друг футболиста по общаге.

«Он всегда отличался от других ребят. Был очень профессионален и прилежно учился. Другие ребята его возраста всегда сидели в телефонах. У Родри, кажется, его даже не было», — говорил Пако Лопес, который работал с Родри во второй команде «Вильярреала».

Вскоре Родри стал чемпионом Европы среди игроков до 19 лет. Ту команду тренировал Луис де ла Фуэнте, нынешний тренер основной сборной. В финале испанцы встретились со сборной России, где тогда зажигали Баринов и Головин. Испания победила 2:0, а Родри вышел с первых минут в центре поля в паре с Микелем Мерино.

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Вернулся домой, но ненадолго

Родри быстро прогрессировал и обратил на себя внимание клуба, который в свое время от него отказался. Летом 2018-го «Атлетико» выкупил его контракт за 20 миллионов евро, а Marca опубликовала статью о новичке «матрасников», поставив главной иллюстрацией его фото с кухни общежития.

Родри однажды назвал себя губкой, которая впитывает знания. И Диего Симеоне стал важным учителем на его пути. Футболист говорил: «Именно Симеоне научил меня важности оборонительной стороны моей позиции. Какую ментальность нужно иметь, чтобы быть конкурентоспособным в единоборствах, быть сильным, когда команда испытывает трудности».

В родном клубе Родри отыграл лишь сезон, хотя контракт был подписан на пять лет. Уже через год на «матрасников» вышел «Манчестер Сити» и выплатил сумму отступных в размере 70 миллионов евро. Показательная оценка его стремительного прогресса.

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Помог Гвардиоле победить в Лиге чемпионов

Родри идеально вписался в новую команду, став важным винтиком в системе игры Гвардиолы. Пеп был в восторге и восхищался не только игровыми качествами новичка: «Часто игроки в жизни и на поле похожи. Их характер переносится на поле. Родри даже выглядит как полузащитник. Он потрясающий. Никаких тату или сережек. А его прическа! У него прическа опорного полузащитника. Именно так должен выглядеть игрок этой позиции».

«Родри напоминает мне Бускетса, — отмечал помощник Пепа Микель Артета. — Очень немногие способны читать игру на его уровне, предугадывать сценарии развития событий, сохранять ментальную свежесть весь матч и буквально быть тренером на поле. Таких примеров немного. Пожалуй, еще Хаби Алонсо и Хави».

Именно с Родри английскому клубу удалось выиграть «ушастый» кубок, который постоянно ускользал из рук Гвардиолы после ухода из «Барселоны». В 2021-м «горожане» были максимально близки к победе в Лиге чемпионов. Команда Пепа считалась фаворитом в противостоянии с «Челси», но уступила, пропустив от Кая Хаверца. Родри тот финал наблюдал со скамейки запасных.

Однако через два года, когда манкунианцы вновь вплотную подобрались к кубку, наш герой вышел в старте. «Большинство моих товарищей по команде уже сталкивались с финалом [Лиги чемпионов], но не я — и когда ты делаешь что-то впервые, все по-другому», — говорил Родри. — В перерыве я сказал себе: «Просто отдай все, не думай слишком много».

Во втором тайме Родри, настроившись на нужную волну, забил победный гол. Испанец молниеносно ускорился, получил мяч на границе штрафной и плотно пробил в ближний угол.

«Первое, что пришло мне в голову, когда я увидел мяч, — это сильно ударить по нему, — вспоминал Родри. — Я сказал: «Смотри, просто ударь — и все». Наверное, ускорение за тем мячом было самым быстрым в моей жизни».

Гол Родри остался единственным в той встрече. Футболисты «Манчестер Сити» наконец-то подняли над головой заветный кубок, за которым охотились столько лет. Родри говорил, что пересмотрел победный гол 5000 раз.

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Мчит с Испанией к победе на Евро

Весной 2018 года состоялся дебют Родри за национальную сборную. Он вышел на замену в товарищеском матче против сборной Германии. На Евро-2020 испанцы взяли бронзовые медали. В 2021 году Родри примерил серебряную медаль Лиги наций, а в 2023-м — золотую.

На Евро-2024 наш герой — важнейший футболист в команде Луиса де ла Фуэнте. Игрока отмечают все: от простых болельщиков до экспертов, от партнеров до противников. «Он диктует игру своей игрой, я чувствую, что Родри — главный игрок для них», — сказал в пятницу Олли Уоткинс, чей гол в ворота Нидерландов отправил сборную Англии в финал Евро.

«Я говорю ему: «Уезжай из Манчестера, там нет солнца. Приезжай в Мадрид, ты нам нужен», — рассказал Карвахаль в недавнем интервью.

Высоко оценивает игрока и главный тренер сборной Испании, с которым футболист давно знаком. «У нас есть Родри, который является идеальным компьютером, он руководит всем, эмоциями, всеми моментами — это большая помощь для всех», — сказал де ла Фуэнте после победы Испании над Грузией 4:1 в 1/8 финала.

Родри жаждет привезти трофей в родную Испанию: «Для меня выиграть Евро со своей страной — гораздо больше, чем просто мечта. Мы знаем, что нам еще предстоит пройти долгий путь, мы еще ничего не достигли».

Французов сборная Испании одолела. Теперь остался только один шаг — финальный матч против сборной Англии. Когда-то Родри праздновал победный гол Иньесты на чемпионате мира 2010 года. Сегодня у испанского полузащитника тоже будет шанс подарить праздник своим болельщикам.