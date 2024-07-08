Бывший спортивный директор «Динамо» — об итогах 1/4 финала Евро-2024, Мбаппе, Криштиану Роналду, Дешаме и Саутгейте.

Маска

— Начнем с блица. Что в 1/4 финала особенно удивило?

— Меня поражает игра французов. Причем с каждым днем все больше и больше. Извините, но это какая-то импотенция. Другого слова не подберешь.

— Главное разочарование?

— Мбаппе. Какие надежды на него возлагались! Но на Евро их вообще не оправдал. По крайней мере на данный момент.

— Герой тура?

— Отмечу двух вратарей — Пикфорда и Вербрюггена. Оба совершили кучу сейвов, англичанин еще и в серии пенальти спас после удара Аканджи.

— Теперь обо всем по порядку. Ну и как для себя объясняете происходящее с французами?

— Мне кажется, их подкосила травма Мбаппе, которому в стартовом туре сломали нос. Второй матч пропустил, с третьего выходит в маске. Она явно его сковывает. Килиан побаивается идти в обводку, почти не берет игру на себя. Начал беречься. Подсознательно. Не потому что трус — в такой ситуации всегда срабатывает инстинкт самосохранения.

— Это ясно.

— Плана Б у французов нет. В атаке они по-прежнему рассчитывают исключительно на Мбаппе. Что он выйдет и все решит. Но у него ничего не получается. Вдобавок Гризманн как лидер сейчас не тянет. И что в итоге?

— Что?

— Французские надежды просто бьются о скалы. Правда, результат все равно есть. Команда уже в полуфинале. Благодаря двум автоголам и пенальти, реализованному Мбаппе. Но как с таким подбором футболистов ни разу за пять матчей не забить с игры?!

Уму непостижимо.

— Что же делать?

— С одной стороны, я понимаю Дешама. Трудно посадить на скамейку топ-форварда, звезду мирового футбола. А с другой — пора что-то менять. Раз маска так мешает Килиану, на полуфинал с Испанией лучше поставить с первых минут Жиру. А Мбаппе выпустить во втором тайме — в зависимости от того, как будет складываться игра.

— Полагаете, Дешам решится на такие перестановки?

— Не знаю. Но тренер должен наконец показать, что у него есть... (Пауза.) В общем, то, что Дзюба говорил про Валеру Климова.

— В оригинале из уст Артема звучало так: «Климов — это самые большие яйца, которые я видел в футболе».

— Вот-вот. При этом у Франции отличная команда. Мощная, сыгранная. Неплохой вратарь, надежная оборона, качественная полузащита. Все великолепно готовы физически. Единственное, чего не хватает, — остроты в атаке. Сломанный нос Мбаппе спутал французам все карты.

— На днях услышал от экс-президента «Локомотива» Ильи Геркуса: «Мбаппе очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Грубо говоря, это Гризманн номер два». Как вам мнение?

— Можно я промолчу?

— А если вкратце?

— Эти слова ничего, кроме улыбки, не вызывают. Как человек, который никогда не играл в футбол и никого не тренировал, может оценивать уровень игроков? Между прочим, в любом европейском клубе комплектованием состава занимаются футбольные люди, и только у нас приходят порулить клерки, бизнесмены, еще кто-то... У меня волосы дыбом от таких новостей.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Криштиану

— Понимаете тех, кто говорит — мол, из-за Криштиану Роналду португальцы против французов играли вдесятером?

— Не согласен! С точки зрения «физики» сейчас он выглядит даже лучше, чем на ЧМ-2022 в Катаре. Но здесь, как и случае с Францией, тренерский штаб и команда — заложники одного игрока. Понятно, пока Криштиану в сборной, он будет выходить в старте.

— В любом состоянии?

— Да! А другого Криштиану в распоряжении Мартинеса нет. Ни Бруну Фернандеш, ни Рафаэл Леау, ни Жоау Феликс к роли лидера не готовы. Просто не тянут. Зато ветераны отрабатывают по максимуму. Что Пепе, что Криштиану. К ним-то какие претензии?

— В чем секрет их футбольного долголетия?

— Да нет особого секрета. Сегодня фармакология на таком уровне, что можно спокойно играть до сорока. Если правильно относишься к организму. А тот же Криштиану — суперпрофессионал. Не вылезает из тренажерного зала, уделяет огромное внимание восстановлению. Соблюдает режим, тщательно следит за питанием. После десяти вечера даже телефон в руки не берет!

— Пепе такой же?

— Наверняка. Вспомните концовку матча с Францией. На 86-й на поле появляется свеженький Тюрам. Через пару минут прокидывает мяч мимо Пепе. Но защитник, который на пятнадцать лет старше, догоняет его и чисто выбивает мяч на угловой! Красавчик!

— И все же в полуфинал вышли французы.

— Португальцы им ни в чем не уступали. Матч двух абсолютно равных команд. Отсюда и ничья после 120 минут. Ну а пенальти уже лотерея.

Футболисты сборной Испании празднуют победу над Германией. Фото Global Look Press

Испания

— Кому симпатизировали в досрочном финале, как все окрестили матч Испания — Германия?

— Испанцам. Мне очень нравится, как они играют. Это касается и сборной, и клубов. Я даже не беру в расчет «Реал» с «Барселоной». С ними все понятно. Но и такие команды, как «Хетафе», «Райо Вальекано», «Гранада», стараются играть в умный футбол. Быстрый, техничный, нацеленный на атаку. Никаких «автобусов». Жаль, что матчи ла лиги теперь не транслируют на федеральном канале.

— Многие отмечают, что в сборной при де ла Фуэнте паса ради паса стало меньше.

— Да, сейчас она играет в более вертикальный футбол. Сразу возросла общекомандная скорость, парни моментально переходят из обороны в атаку. Каждый матч с участием Испании — как хороший концерт или спектакль. 90 минут гарантированного удовольствия.

— А в плей-офф и 120.

— Да! На мой взгляд, в четвертьфинале испанцы выглядели лучше и заслуженно победили. Хотя немцев, конечно, жалко. Они достойно сражались. На последних секундах могли сравнять счет и затащить игру в серию пенальти. А уж там могло случиться что угодно.

— Для кого-то рука Кукурельи — это 11-метровый. Для кого-то — нет. Вы как думаете? А то с нынешними трактовками можно сойти с ума...

— Отвечу так. По мне, как и по международным стандартам, — это не пенальти. Но у российских арбитров свои правила. Если исходить из того, как они судят, за попадание мяча в руку Кукурельи нужно было назначить «точку». У нас и с системой ВАР все наоборот.

— В смысле?

— В Европе она помогает, а в РПЛ почему-то чаще вредит. У нас трудно понять логику судей. Одни и те же нарушения постоянно трактуются по-разному!

Гарет Саутгейт. Фото Reuters

Саутгейт

— Кто из полуфиналистов Евро-2024 играет в самый скучный футбол?

— Конечно, Англия!

— На ее фоне даже Франция выглядит бодрячком?

— Да. Британцы ну о-о-очень прагматичны. Причем меняться не хотят. В распоряжении тренерского штаба достаточно исполнителей, с которыми можно играть совершенно иначе. Но Саутгейт уперся, и все! И что ему скажешь, если докатит до чемпионства? «Твоя команда показывала плохой футбол»?

— Он рассмеется в лицо и ответит: «Смотри на табло».

— Именно! По-своему будет прав. И все-таки наблюдать за этой сборной тяжеловато. Я, например, во время первого тайма матча Англия — Швейцария спокойно отправился с детьми гулять. Понимал — ничего не потеряю. Вернулся домой к началу второго, включил телевизор — 0:0.

— Как обычно.

— Если бы команда так играла 30 туров, к концу чемпионата трибуны бы опустели. Болельщики просто сбежали бы. Но здесь короткий турнир, с учетом финала — всего семь матчей. Поэтому самое главное — результат. Как Саутгейт его добьется, никого в Англии не волнует.

— Цель оправдывает средства?

— Безусловно! Или вы думаете, в Париже народ не соберется на Елисейских полях, если Франция завоюет золото, так и не забив ни одного гола с игры? Да болельщики об этом казусе сразу забудут, побегут обмывать трофей.

— Осталось обсудить четвертьфинал Голландия — Турция. Все по делу?

— Не факт. Кстати, в команду Монтеллы еще перед прошлым матчем с Австрией мало кто верил, а я сказал друзьям: «Вот увидите, турки в основное время не проиграют!» Эти же слова повторил накануне субботней встречи с Голландией.

— На сей раз не угадали.

— Ну, во втором тайме Турция смотрелась поинтереснее, создала много моментов. Чтобы сравнять счет, не хватило везения и глубины скамейки. У Кумана в запасе больше качественных игроков, чем у Монтеллы. Это и предопределило судьбу матча.

— О ком из полуфиналистов можно сказать — сборная без слабых мест?

— Хм. Даже об Испании, самой яркой команде на Евро-2024, этого не скажешь. В обороне она проседает. К тому же матч с Францией пропустят два ключевых защитника — Карвахаль и Ле Норман.

— Из-за дисквалификации не сыграют еще Мората и травмированный Педри.

— Потери серьезные. И все же для меня Испания — главный претендент на чемпионство. Хотя не удивлюсь, если в полуфинале будет ничья и по пенальти выиграют французы. Больше вам скажу — их шансы на победу в основное время значительно возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе.

— Чего ждать во втором полуфинале?

— Голландцы хороши в атаке, но не слишком надежны в защите. У британцев все наоборот. При таком раскладе предсказать победителя нереально. Но мои симпатии точно на стороне Кумана, а не Саутгейта.

— Почему?

— Ну не должны англичане с таким футболом в финале играть! Если туда еще и французы пробьются, нас вообще ждет «веселое» зрелище. 120 минут игры от обороны, унылые нули на табло, а потом серия пенальти.

— Англия — Франция — не финал, а катастрофа.

— Не то слово! Вот почему я надеюсь, что 14 июля в Берлине встретятся сборные Испании и Голландии. Это будет песня! Открытый футбол, море моментов... Как в теннисе: мячик налево, мячик направо. Уже предвкушаю.