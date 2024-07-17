И получила ответ.

Относительное спокойствие в российском футболе внезапно нарушили... модные критики. Экс-главред российского Vogue Алена Долецкая обвинила комментаторов финала Евро-2024 Константина Генича и Дмитрия Шнякина в непрофессионализме и призвала уволить их. Шнякин ответил — и получился главный спортивный скандал недели.

Все началось с поста в личном Telegram-канале Долецкой. «Эй, мои, Испания? Англия? За кого болеем? Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина — это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», — написала журналистка.

В комментариях разгорелась дискуссия. Один из обвиняемых, Дмитрий Шнякин, тоже подключился: «Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать. Но я бы с интересом выслушал претензии. В чем проблема? Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола? А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал. Что ранило ваш слух? Какие конкретно примеры? Какие трактовки/оценки/речевые обороты?» — поинтересовался комментатор.

Долецкая пообещала выступить с критикой чуть позже - и сдержала обещание. На следующий день у нее на канале вышел большой разбор работы Шнякина и Генича в финале чемпионата Европы.

Если сократить спич журналистки, то ее претензии сводятся к невнимательности Шнякина и Генича, наличию в их работе фактических ошибок и спорных по цензурности слов, а самое главное — к большому количеству отклонений от игры. «Мы, дилетанты, ожидаем, что именно вы можете/должны комментировать то, что происходит на поле (а не делиться маловнятными и скучными комментариями из прошлого, теряя описание текущей игры). Поминутная аналитика, комментарии сложных и интересных моментов, разбор игровой техники — 90 процентов, а «лирические отступления» — максимум 10 процентов. Но никак не наоборот», — заявила Долецкая.

Шнякин ответил в тот же день — тремя постами. По мнению комментатора, Долецкая неправа в своих претензиях: «О какой игровой технике вы говорите? Я не буду людям, которые неоднократно смотрели футбол, впаривать 90 процентов репортажа, что простая передача на 10 метров — это «технический элемент «пас», исполненный внутренней частью правого голеностопа, в то время как опорная нога держала на себе 86 килограммов». Не держу людей за идиотов. 90 процентов репортажа этому не посвятишь. Зрители сами многое понимают».

Комментаторы «Матч ТВ» заступились за Шнякина. Одним из первых высказался Тимур Журавель: «Прочитав такое подробное обращение к Диме Шнякину, у меня возникла только одна мысль: каждый имеет право на свое глупое мнение».

Коллегу поддержал Константин Генич — второй из обвиняемых: «Каждый имеет право. Точка. Занавес. Но даже я в *****. Докопаться до мышей — мелочь в сыром подвале. По сравнению с этой великой мадам».

Дмитрий Шнякин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Губерниев тоже выступил на стороне Шнякина, несмотря на давний конфликт: «А вот я в отличие от Алены Долецкой восхищаюсь работой наших футбольных комментаторов! Старики мощные! Большие молодцы! И мысли гиганты, и русской демократии отцы! Однако...»

За Долецкую выступил экономист Кричевский — в жесткой форме: «Г-н Шнякин, вы забронзовели до такой степени, что считаете свою нынешнюю позицию комментатора незыблемой. Наивный вы мальчик: Долецкая вас, конечно, не уволит. Есть люди посерьезнее: руководство «Газпрома» и ГПМ, министр спорта и профильный помощник президента, первое лицо, наконец. Кто-то из них прочтет мой пост, будьте уверены».

Дмитрий Шнякин пообещал разобрать все претензии Долецкой и в один пост не уложился.

Ясно, что все остались при своих. Константин Генич так и вовсе посчитал репортаж шикарным — ответил одному из пользователей в комментариях Telegram: «Для любого зрителя репортаж был топовый. Мы еще ТЭФИ за него получим, вот увидишь».