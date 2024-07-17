В европейском футболе теперь совсем другие герои.

Евро-2024 проводил футбол в новую эпоху. Турнир бесславно закончился для многих легенд 2010-х, самый яркий перформанс здесь продемонстрировала полыхающая молодежь. Послевкусие от выступлений Криштиану Роналду, Тони Крооса, Луки Модрича и других — как выстрел в пустоту. В европейском футболе теперь новые лидеры, а блеск тех, кто влюблял в футбол целые поколения, остался в прошлом.

Роналду: запомнились только слезы после смазанного пенальти

Роналду подходил к Евро в роли центрального персонажа героической франшизы: он — выдающийся протагонист футбольной вселенной с противоречивой историей. Его не ценили в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», но после его ухода клубы погрязли в глубокой темноте. «Старая синьора» не выигрывала серию А четыре сезона, летом 2023-го поймала годовое отстранение от еврокубков, а последняя медийная звезда команды получила четырехлетнюю дисквалификацию. Португальца безумно критиковали, хотя он делал результат — 101+22 в 134 играх во всех турнирах и звание лучшего бомбардира в финальной кампании в чемпионате Италии (29 голов).

В «МЮ» его винили в нежелании прессинговать и разрушении командной структуры — он реагировал результативностью (27+5 за полтора года) и не воспринимал разговоры о том, что постарел. Но время взяло свое, и произошло это в самый ответственный момент. Вместо масштабного финального акта международной карьеры — пустота. Эпичного последнего похода за трофеем со сборной не получилось: все запомнили только слезы после смазанного пенальти в ворота Словении в 1/8 финала. Впервые на крупном турнире у Криштиану ноль забитых мячей. Он не вывез ответственность лидера, которую вытягивал в каждой команде. Еще до Евро Роналду заявил, что это его последний континентальный турнир. Даже если он поедет на ЧМ-2026, никто уже не будет ждать от него чудес — выступление Криштиану на Евро обернулось опустошающим разочарованием.

Тони Кроос. Фото Reuters

Кроос: хамство и поражение в последнем матче карьеры

Тони Кроос великолепно стартовал на Евро — привычно гипнотизировал диким процентом точных передач (91,5% при 103,7 паса в среднем за игру) и взламывал забетонировавшихся соперников (15 ключевых передач — третий результат на турнире). Карло Анчелотти ненавязчиво уговаривал немца не уходить из футбола через медиа — сказал, что, если тот захочет вернуться, достаточно одного звонка.

Однако Кроос настаивал на своем: завершение карьеры после чемпионства в ла лиге, выигранной Лиги чемпионов и домашнего Евро виделось красивым уходом на пике. Но последнее впечатление от финиша великого полузащитника на какое-то время перекрыло восхищение. Вылет уже в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы: непривычно грязное выступление в проигранном матче с Испанией — жестокий контакт с Педри, в результате которого молодой полузащитник снова сломался. Улыбка после этого эпизода, пять фолов, желтая карточка и массовые размышления о том, что, если бы Тони не проводил последний матч в карьере, его бы точно удалили. В каждой игре Германии он был центром внимания, но финальный эпизод запомнился хамством и заслуженным поражением. Красивого завершения великой истории не получилось — Кроос закончил бесславным вылетом.

Жиру: лучший бомбардир сборной Франции закончил на скамейке

Оливье Жиру завершил международную карьеру провальным Евро: глухое место в запасе, ни одного результативного действия и визуальное отсутствие даже малейшего влияния на игру Франции. При этом еще полтора года назад, на ЧМ-2022, форвард забил четыре мяча и укрепился в звании лучшего бомбардира в истории «Трехцветных» (57 голов).

В 37 Жиру уезжает в МЛС и уже вряд ли вспомнится европейским болельщикам. Топ-карьера закончилась проигранной конкуренцией на Евро более молодому Рандалю Коло Муани. Ювелир изысканных голов превратился в тень на фоне более молодых оппонентов.

Лука Модрич. Фото Reuters

Кто теперь выйдет на первые роли вместо Модрича и Левандовски?

Бесславный закат — настоящий тренд Евро-2024. Растерянно рухнула звездная Хорватия с 38-летним Лукой Модричем и 35-летним Иваном Перишичем, его ровесник Роберт Левандовски бесследно растаял вместе с крепкой Польшей. Идолов прошлого десятилетия безжалостно убрали молодые звезды, а очередная красочная футбольная эра подошла к обезличенному завершению. Ни один из звездных ветеранов не растянул наследие своих времен на этот турнир.

Главным героем турнира оказался не Роналду, Модрич или Левандовски. Недавних героев затмил школьник Ламин Ямаль, которому только за день до финала исполнилось 17 лет. Фантастические 1+4 на первом крупном турнире в карьере, звание лучшего ассистента и лучшего молодого игрока, а также лидерство по многим статистическим показателям (ключевые передачи, ожидаемые голевые пасы и другие). Перед Евро ждали чудес от Криштиану, а не от юнги, проводящего первый сезон на взрослом уровне, — но его гол от звенящей штанги в ворота Франции будто навсегда законсервировал великих ветеранов в прошлом.

Испанец не единственный молодой игрок, который отлично показал себя на чемпионате Европы. Просто самый юный. Игру Германии раскрашивали 21-летние Джамал Мусиала (три гола) и Флориан Виртц (два). Полуфинальные Нидерланды разгонял их ровесник Хави Симонс (1+2), искрящий Коул Палмер (22 года) оформил решающую голевую в полуфинале и едва не спас Англию в финале дальним ударом, которым сравнял счет. На противоположном от Ямаля фланге в Испании разрывал 22-летний Нико Уильямс (2+1) — именно он открыл счет в финале. Яркими вспышками прошли 23-летний Жорж Микаутадзе (3+1) и 19-летний Арда Гюлер (2+1). Последующие крупные турниры сборных — уже их время, которое началось с Евро-2024.

В европейском футболе стартовала новая эпоха с другими звездами. Герои последних десятилетий массово сошли, смазав последнее впечатление. Волшебники, освещающие главные стадионы мира, больше никогда на них вернутся. Еще грустнее от того, насколько безжалостно и однозначно завершились их топ-карьеры. Ни одной красивой истории в финале — только вакуум и бесславный вылет с последнего крупного турнира.