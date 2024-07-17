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Сегодня, 18:00

Дмитрий Аленичев: «После Евро футбол пойдет по пути Англии и Франции, а не Испании»

Аленичев подвел итоги Евро-2024
Дмитрий Аленичев
Колумнист
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Футболист сборной Англии Харри Кейн
Харри Кейн.
Фото Reuters
Авторская колонка самого титулованного игрока в истории России, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывшего главного тренера «Спартака» (2015-2016), в которой он подвел итоги ЧЕ-2024.

На Евро мы стали свидетелями двух тенденций: тренд на осторожный футбол задавали французы и англичане, яркий атакующий проповедовали испанцы и чуть в меньшей степени голландцы. Понятно, что второй всем нравится больше, тем более чемпионом стала команда, действовавшая именно в таком ключе. Но у меня возникает подозрение, что развитие игры пойдет в сторону вязкой надежной обороны, минимизации рисков, расчета на контратаки и ошибки соперников. Дело, на мой взгляд, в том, что подавляющее большинство тренеров сейчас делают ставку на результат любыми методами. Например, если бы ту же Англию возглавлял Пеп Гвардиола, то, при всем уважении к Гарету Саутгейту, «Три льва» с таким звездным составом демонстрировали бы абсолютно другой футбол. Печально, но принцип «сзади попроще, впереди поострее» станет в ближайшие годы превалировать.

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Конечно, кто-то попробует копировать игру «Красной фурии» — как некоторые копируют футбол Гвардиолы в «Манчестер Сити», Клоппа в «Ливерпуле» или Артеты в «Арсенале». Но перелома в сторону зрелищности, атаки, как мне кажется, ждать не стоит — большинство будет строить все с оглядкой на свои ворота. Однозначно.

Во вторник стало известно, что Саутгейт ушел в отставку. Считаю, что изменения нужны многим, не только сборной Англии. Полагаю, подобное может произойти и во Франции, где, не исключено, придут к кандидатуре Зинедина Зидана. Что же касается «Трех львов», то Саутгейт дважды подряд доходил до финалов Евро, приводил британцев к полуфиналу ЧМ-2018, но тем не менее блеклый футбол на немецких стадионах привел к логическому решению. Приходилось читать мнения, что Англию должен тренировать только свой специалист, иностранец не нужен. Спорная позиция: я бы, к примеру, обратился к Клоппу. Пусть он немец, но его «Ливерпулем» восхищался весь мир. Представляете, что показывали бы «Три льва» с нынешним подбором исполнителей и при философии Юргена? Огонь!

Футболист сборной Англии Джуд Беллингем
Джуд Беллингем.
Фото AFP

У Англии много молодых: Фоден, Сака, Беллингем. Это поколение лет на восемь — десять. И если эти ребята окажутся под началом Клоппа, то такой микст стал бы огромным плюсом для местного футбола. Тогда «Три льва» точно ехали бы в статусе одних из главных фаворитов на ближайшие крупные турниры. Как и Франция — в случае назначения Зидана.

Лучшим игроком Евро признан испанец Родри — и тут вопросов нет. Хавбек «Манчестер Сити» в очередной раз подтвердил свой высочайший уровень. Но я все-таки чуть выше поставил бы Ямаля, получившего приз лучшему молодому футболисту. То, что творил Ламин на ЧЕ, близко к фантастике.

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После каждого крупного футбольного форума возникает вопрос: а что нужно позаимствовать у лучших сборных нам? Конечно, тренерский штаб национальной команды России смотрел Евро, делал выводы. И я не стал бы утверждать, что мы должны сделать акцент на атакующий стиль, как у Испании. Либо, наоборот, на сугубо оборонительный, как у Англии. Многое идет от подбора исполнителей, а исходя из того, что имеет под рукой Валерий Карпин, напрашивается вывод о разумном балансе между атакой и обороной — только на одной из этих составляющих мы не вывезем. Хотя если Россия участвовала бы в Евро, то, думаю, больше опиралась бы на защиту.

При этом вынужден признать, что если нас сейчас вернут на международную арену, то шансы пробиться на ЧМ-2026 не самые высокие. Товарищеские встречи не идут ни в какое сравнение с официальными, которые россияне не проводили уже почти три года. Плюс уровень соперников по спаррингам порой оставляет желать лучшего. Нам следует не терять времени даром — стараться даже в нынешних условиях развивать внутренние соревнования и отдельных игроков. Мы должны быть готовы к возвращению в любой момент, а не начинать потом все с нуля.

Дмитрий Аленичев
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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