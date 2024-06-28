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Вратарь сборной Сербии подрался с фанатом перед последним матчем на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ваня Милинкович-Савич.
Фото AFP

Голкипер сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич подрался с болельщиком во время выступления на Евро-2024, сообщает telegraf.rs.

По информации источника, игрокам сборной Сербии дали выходной перед матчем третьего тура группового турнира чемпионата Европы против Дании (0:0). Милинкович-Савич отправился в один из мюнхенских баров.

По одной версии, футболист встретил сербского фаната, который высказал ему свое недовольство присутствием вратаря в баре. Конфликт привел к драке — Милинкович-Савич ударил болельщика.

По другой версии, которую озвучил владелец заведения, охрана не узнала игрока и не хотела пускать его в бар, из-за чего и началась потасовка.

Сборная Сербии с 2 очками заняла четвертое место в группе C и покинула турнир.

Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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