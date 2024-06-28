Агент Барбоза: «В центре нападения Португалии должен играть Рамуш, а не Роналду»

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» назвал закономерным поражении Португалии от Грузии (0:2) в 3-м туре группового турнира Евро-2024.

— Все по делу?

— Да. Результат закономерен. Португалия играла плохо, нужно называть вещи своими именами. А Грузия действительно заслужила эту победу, без каких-либо оговорок! Отличная игра в исполнении соперника. Я, кстати, еще до матча предупреждал, что португальцы могут столкнуться с проблемами, если недооценят грузин. Что ж, надеюсь, исход встречи станет тревожным звоночком для команды Мартинеса. Надо всегда держать свой уровень. Ну и нужно руководствоваться спортивным принципом. Ставить в состав тех, кто на данный момент сильнее.

— Это вы о ком?

— Почему вчера в старте вышел Криштиану Роналду? Не понимаю. Вернее, ответ-то у меня есть.

— Поделитесь?

— Ему нужно установить очередной какой-то свой рекорд. Ну а в итоге мы за это поплатились.

— А кто, по-вашему, должен был играть на позиции центрфорварда вместо Роналду?

— Гонсалу Рамуш.