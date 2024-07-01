Микаутадзе: «Испания превосходила Грузию, но мы можем гордиться своим выступлением на Евро-2024»

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе прокомментировал поражение от Испании (1:4) в 1/8 финала Евро-2024.

«Испания превосходила нас. Это лучшая команда Евро-2024, по моему мнению. Когда испанцы решили прибавить в скорости, нам стало сложно, нужно было совершать подвиги. Было трудно, но мы довольны тем, что показали. Мы можем гордиться своим выступлением», — приводит слова Микаутадзе Le Figaro со ссылкой на beINSports.

Грузия впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии Евро-2024.