УЕФА осудил стюардов, избивших болельщика во время матча Евро-2024

УЕФА осудил поведение стюардов, которые избили болельщика на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Португалии и Словении (0:0, пен. 3-0).

Инцидент произошел после того, как в ворота Словении назначили пенальти в дополнительное время встречи. Несколько сотрудников правопорядка держали мужчину и наносили ему удары ногами и руками возле входа на трибуну.

«УЕФА знает об инциденте между стюардами и болельщиком во время матча Португалия — Словения и осуждает любое насильственное поведение.

Инцидент на видео в настоящее время является предметом полицейского расследования», — приводит заявление УЕФА английское издание BBC Sport.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии сыграет против Франции. Матч состоится 5 июля в Гамбурге.