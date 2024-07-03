Хоселу — об игре с Германией на Евро-2024: «В пятницу будет последний матч в карьере Крооса»

Нападающий сборной Испании Хоселу поделился ожиданиями от матча с Германией в 1/4 финала чемпионата Европы-2024.

«Очень важно победить. Что касается Тони, мы должны верить в себя. Нас не волнуют игроки другой команды.

Я думаю, в пятницу будет последняя игра в карьере у Крооса», — приводит слова Хоселу AS.

Ранее Кроос заявил, что завершит игровую карьеру по окончании Евро-2024.

Четвертьфинальный матч между Испанией и Германией состоится 5 июля в Штутгарте и начнется в 19.00 мск.