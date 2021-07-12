Спинаццола на костылях вышел на церемонию награждения

Сборная Италии в серии пенальти одержала победу над Англией (3:2) и стала двукратным чемпионом Европы. Основное время игры завершилось вничью 1:1.

На церемонию награждения на костылях вышел травмированный защитник итальянцев Леонардо Спинацолла.

28-летний игрок «Ромы» 2 июля получил повреждение ахилла в четвертьфинальном матче чемпионата Европы против команды Бельгии (2:1). Позже Спинаццола успешно перенес операцию.