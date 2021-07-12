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Спинаццола на костылях вышел на церемонию награждения

01:40
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Сборная Италии в серии пенальти одержала победу над Англией (3:2) и стала двукратным чемпионом Европы. Основное время игры завершилось вничью 1:1.

На церемонию награждения на костылях вышел травмированный защитник итальянцев Леонардо Спинацолла.

28-летний игрок «Ромы» 2 июля получил повреждение ахилла в четвертьфинальном матче чемпионата Европы против команды Бельгии (2:1). Позже Спинаццола успешно перенес операцию.

Италия — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года