Спинаццола на костылях вышел на церемонию награждения
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Сборная Италии в серии пенальти одержала победу над Англией (3:2) и стала двукратным чемпионом Европы. Основное время игры завершилось вничью 1:1.
На церемонию награждения на костылях вышел травмированный защитник итальянцев Леонардо Спинацолла.
28-летний игрок «Ромы» 2 июля получил повреждение ахилла в четвертьфинальном матче чемпионата Европы против команды Бельгии (2:1). Позже Спинаццола успешно перенес операцию.
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