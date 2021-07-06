Лопырева похвалила Морату за гол в ворота Италии
6 июля 2021, 23:58
Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева похвалила форварда сборной Испании Альваро Морату. Он забил гол в ворота Италии в полуфинале Евро-2020.
Сколько критиковали Альваро, а он взял и раскатал защиту итальянцев . 1:1 интрига ???— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) July 6, 2021
«Сколько критиковали Альваро, а он взял и раскатал защиту итальянцев. 1:1, интрига», — написала Лопырева в Twitter.
Благодаря голу Мораты испанцы сравняли счет и перевели матч в дополнительное время.
Опрос
проголосовало: 9160Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю