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Лопырева похвалила Морату за гол в ворота Италии

6 июля 2021, 23:58
Альваро Мората. Фото AFP
Альваро Мората. Фото AFP
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Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева похвалила форварда сборной Испании Альваро Морату. Он забил гол в ворота Италии в полуфинале Евро-2020.

«Сколько критиковали Альваро, а он взял и раскатал защиту итальянцев. 1:1, интрига», — написала Лопырева в Twitter.

Благодаря голу Мораты испанцы сравняли счет и перевели матч в дополнительное время.

Италия — Испания

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