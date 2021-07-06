Лопырева похвалила Морату за гол в ворота Италии

Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева похвалила форварда сборной Испании Альваро Морату. Он забил гол в ворота Италии в полуфинале Евро-2020.

Сколько критиковали Альваро, а он взял и раскатал защиту итальянцев . 1:1 интрига ??? — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) July 6, 2021

«Сколько критиковали Альваро, а он взял и раскатал защиту итальянцев. 1:1, интрига», — написала Лопырева в Twitter.

Благодаря голу Мораты испанцы сравняли счет и перевели матч в дополнительное время.