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Сегодня, 00:16

Сборная Франции второй раз подряд не вышла в финал чемпионата Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Франции проиграла команде Испании (1:2) в матче 1/2 финала чемпионата Европы-2024. Французы второй раз подряд не попали в финал европейского первенства.

В 2016 году, когда чемпионат Европы проходил во Франции, французы в дополнительное время проиграли Португалии (0:1). В 2020 году в финале сборная Италии по пенальти обыграла Англию (1:1, пен. — 3:2).

Сборная Франции является двукратным чемпионом Евро: в 2000-м и 1984-м команда выигрывала турнир.

Евро-2024
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