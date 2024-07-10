Сборная Франции второй раз подряд не вышла в финал чемпионата Европы

Сборная Франции проиграла команде Испании (1:2) в матче 1/2 финала чемпионата Европы-2024. Французы второй раз подряд не попали в финал европейского первенства.

В 2016 году, когда чемпионат Европы проходил во Франции, французы в дополнительное время проиграли Португалии (0:1). В 2020 году в финале сборная Италии по пенальти обыграла Англию (1:1, пен. — 3:2).

Сборная Франции является двукратным чемпионом Евро: в 2000-м и 1984-м команда выигрывала турнир.