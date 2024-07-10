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Испания впервые с 2012 года сыграет в финале Евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Испании впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы.

9 июля команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Франции в полуфинале Евро-2024 — 2:1.

В последний раз испанцы выходили в финал Евро в 2012 году. Тогда команда в финале турнира разгромила Италию — 4:0.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине. Против сборной Испании сыграет победитель матча Нидерланды — Англия. Игра состоится 10 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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